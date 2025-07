Buone notizie per le Marche dopo l’Expo 2025 di Osaka Se ne è parlato nel convegno "Un ponte per il Giappone", organizzato giovedì 24 luglio a Osimo

110 Letture Cronaca

Un’occasione per delineare il futuro delle relazioni economiche tra le Marche e il Giappone dopo la settimana dall’1 al 7 giugno dedicata alla regione, per l’Expo di Osaka 2025. È quanto offerto dal Convegno “Un ponte per il Giappone – Opportunità di Crescita dopo Expo 2025 Osaka”.