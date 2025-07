“Ripatire dal civismo” Guida a sostegno di Ricci

– Giacomo Guida, candidato di Progetto Marche, lista civica a sostegno di Matteo Ricci presidente per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali delle Marche, previste per il 28 settembre 2025, ha preso parte ieri a un importante appuntamento a Fermo, promosso da Alessandro Onorato (assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma) nell’ambito del progetto civico che ha l’obiettivo di costruire una rete di esperienze civiche da tutta Italia per arricchire e rilanciare la proposta del centrosinistra.

«È stato un onore essere ospite dell’iniziativa di Alessandro Onorato, che ringrazio per l’invito e per lo spazio concesso a raccontare la nostra esperienza di Progetto Marche. Insieme possiamo costruire una rete civica nazionale che dia voce ai territori e alle persone che li vivono, con serietà, concretezza e idee», ha dichiarato Giacomo Guida.

Giovane imprenditore, rappresentante di una generazione spesso lontana dalla politica, Guida è convinto che il civismo possa essere il ponte per avvicinare i giovani alla partecipazione attiva. A Fabriano dove Guida è consigliere comunale, il civismo ha già dimostrato la forza del progetto con un risultato eccellente alle ultime amministrative comunali del 2022.

«Serve coraggio, competenze vere e una visione concreta per il futuro delle Marche. Noi ci siamo, e siamo pronti a dare il nostro contributo a un cambiamento vero, che parta dal basso e metta al centro le persone, le imprese, le famiglie», ha aggiunto.

L’incontro di Fermo ha rappresentato un momento di confronto tra esperienze civiche da tutta Italia, amministratori locali, giovani under 25, rappresentanti del terzo settore e del mondo produttivo. Un segnale chiaro: il civismo è vivo e vuole contare sempre di più nei processi decisionali, a partire dalle elezioni regionali di settembre.

