Tutto pronto a Senigallia per l’evento “Spazio Made in Italy” con il ministro Adolfo Urso Carlo Ciccioli (FdI): "Segnale concreto che la nostra Regione è tornata protagonista delle politiche del nostro Paese"

“L’iniziativa sul Made in Italy promossa ad Ancona si apre con l’intervista al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a conferma della centralità strategica che il nostro territorio ha assunto grazie all’azione di Fratelli d’Italia e al governo guidato dal Premier Giorgia Meloni. La presenza di figure istituzionali di altissimo livello del nostro partito con esponenti del mondo economico-imprenditoriale della Regione tutti concordi nel proseguire l’azione di rilancio del Made in Italy, confrontandosi in molti momenti di riflessione per individuare progettualità concrete”. Dichiara l’on. Carlo Ciccioli, europarlamentare di Fratelli d’Italia, lanciando la due giorni ‘Spazio Made in Italy’ che si svolgerà a Senigallia, Finis Africae, strada provinciale Sant’Angelo, 155, il 25 e 26 luglio. E che si aprirà alle 12 con l’intervista al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso.

“L’aver scelto le Marche e la provincia di Ancona in particolare, non è un caso. È un segnale concreto e un segno tangibile che la nostra Regione è tornata protagonista delle politiche industriali, europee e mediterranee del nostro Paese. Il coinvolgimento delle Marche nei progetti internazionali della Macroregione Adriatico-Ionica apre nuovi orizzonti per l’export, l’innovazione, il turismo e l’integrazione produttiva. Fratelli d’Italia continua a credere e investire in un territorio che incarna i valori del saper fare italiano, della qualità e della visione europea”, ha concluso, l’on. Ciccioli.

Qui il programma dell’evento

On. Carlo Ciccioli

Parlamentare Europeo del Gruppo Fdi-Ecr