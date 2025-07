Martedì 29 luglio convegno sul turismo a Senigallia Si svolgerà alle ore 21.00 presso la sede dell'associazione Bellanca

Destinazione Marche-Destinazione Senigallia, sulla spiaggia di velluto un convegno che propone una panoramica a 360 gradi sul turismo con la partecipazione di esperti del settore. Una serata di dialogo sul turismo nella città perla dell’Adriatico che ogni anno ospita migliaia di vacanzieri.

A snocciolare dati e proporre riflessioni sull’andamento della stagione e non solo, saranno Tonino Pencarelli, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Urbino, Gianluca Goffi, professore School of Hotel and Tourism Management della Hong Kong Polytechnic University e Giovanni Dini, direttore del Centro Studi CNA Marche. Sono stati invitati a prendere parte alla serata anche i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza del Comune di Senigallia per offrire uno sguardo a tutto tondo ed arricchire il dibattito.

A condurre la serata sarà la giornalista Michela Gambelli. L’appuntamento è per martedì prossimo, 29 luglio alle ore 21, presso la sede dell’Associazione Augusto Bellanca in via Marchetti 47 a Senigallia.