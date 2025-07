Grande successo per l’edizione 2025 di 105XMasters Registrate oltre 65mila presenze

177 Letture Sport

Cala il sipario sulla 14ª edizione di 105XMasters, che si chiude con un bilancio straordinario e consolida l’evento come il punto di riferimento dell’estate italiana. Per nove giorni, la Spiaggia di Velluto di Senigallia si è trasformata in un immenso villaggio di 40.000 mq, un’onda di energia, sport e musica che ha attratto 65.000 persone. Un successo reso possibile da un programma ricchissimo che ha offerto, dall’alba a notte fonda, un palinsesto ininterrotto di attività.

Il cuore pulsante dell’evento è stato un palcoscenico a cielo aperto per oltre 30 discipline sportive, con contest, esibizioni e la possibilità per chiunque di provare nuove attività. I numeri confermano la grandezza della manifestazione: l’area beach ha visto sfidarsi 65 team di beach volley e ha accolto l’energia di oltre 300 atleti di beach rugby. Le discipline acquatiche sono state protagoniste con le acrobazie di kitesurf, jetsurdf e efoil, i corsi di surf, sup, windsurf ai quali era possibile iscriversi tramite l’app ufficiale. Sulla terraferma, lezioni di pump track hanno attirato rider di tutte le età (la rampa era accessibile dagli 8 anni in su), per divertirsi tra curve, dossi e paraboliche in spiaggia mentre le aree fitness hanno registrato il tutto esaurito con sessioni di crosstraining, yoga al tramonto, pilates e allenamento funzionale. Grande successo di pubblico anche per la regata “8 Spiagge” alla quale hanno preso parte 35 imbarcazioni, che si è tenuta nello scorso weekend.

Un modello di inclusività sportiva

Quest’anno 105XMasters si è confermato anche come modello di inclusività nel panorama degli eventi sportivi italiani. Grazie alla collaborazione tra Inail Marche e CIP Marche, rinnovata per il quarto anno consecutivo, l’evento ha accolto oltre 40 assistiti Inail e CIP e registrato 400 visitatori nell’arco dei nove giorni presso lo stand dedicato. Le attività sportive accessibili hanno abbattuto ogni barriera: Parabeach, Tennis tavolo, Bocce, Apnea, Surf, Sup, Vela, Arrampicata e Yoga sono solo alcune delle discipline che hanno permesso a chiunque di vivere l’esperienza sportiva appieno.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 10 paratleti di alto livello, tra cui la campionessa paralimpica Martina Caironi, la paraciclista Claudia Cretti, Giada Cerpolloni (argento agli Adaptive CrossFit Games 2024), Andrea Lanfri, Stella Papetti (bronzo ai mondiali di parasurfing 2024), Julio Valentin Gonzales (ex calciatore di serie A) e il documentarista Diego Gastaldi. Tutti gli atleti hanno condiviso la propria storia raccontandosi sui due palchi allestiti da Radio 105, creando momenti di grande emozione e ispirazione. Il Village di XMasters si conferma così uno spazio dove atleti di ogni livello e abilità possono allenarsi, competere e divertirsi fianco a fianco.

Musica e spettacolo da record

Ma 105XMasters è anche musica e spettacolo. Il palco sulla sabbia, animato ogni giorno dalle dirette di Radio 105, ha registrato il sold out in molte serate. Tra i momenti culminanti, l’attesissimo show di Fabio Rovazzi che ha fatto cantare e ballare migliaia di persone e la serata Rap con Mondomarcio, che ha richiamato circa 3.000 fan. Il palinsesto musicale ha inoltre ospitato artisti del calibro dei Mellow Mood, Iron Mais e DJ di fama internazionale come Erol Alkan e CC DISCO che hanno animato i party sulla spiaggia fino a tarda notte. L’adrenalina è salita alle stelle con le vertiginose e applauditissime esibizioni di motocross freestyle del team DaBoot e le acrobazie di Vanni Oddera con i suoi compagni Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino, che si sono confermate uno degli appuntamenti più amati dal grande pubblico.

“Siamo incredibilmente orgogliosi e soddisfatti – dichiarano gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti – vedere la spiaggia di Senigallia animata da 65.000 persone è la ricompensa più grande. La varietà delle attività, dallo sport professionistico al wellness, dai workshop per bambini ai grandi concerti, ha creato un’atmosfera unica. Il successo di questa 14ª edizione ci conferma che la formula è quella giusta e ci dà l’energia per iniziare a lavorare da subito a un 2026 ancora più grande. Un ringraziamento speciale va al nostro pubblico, agli atleti, agli artisti e a tutti i partner che rendono possibile questa magia”.

L’evento si è avvalso della partecipazione dei brand sponsor Trenitalia, Jeep, Carnidyn, ING, Nintendo e Forst ai quali va un sentito ringraziamento da parte dell’organizzazione.

L’appuntamento è quindi già fissato per la prossima estate, per una 15ª edizione che promette di superare ogni aspettativa.