Mariachiara Rafaiani presenterà la sua raccolta di poesie “Lultimo mondo” Il 24 luglio a Senigallia

114 Letture Cultura e Spettacoli

Nella cornice della rassegna “Le Marche tra le righe”, Mariachiara Rafaiani presenterà la sua raccolta di poesie “Lultimo mondo” (Tlon 2025) giovedì 24 luglio alle 21,15 nello spazio outdoor della libreria.

La fine del mondo non è l’apocalisse che verrà, ma un sentimento del finire, il catalogo di una trasformazione in atto: il paesaggio di qualcosa che muore e si trasforma, qualcosa che inizia e balugina al di là dell’orizzonte della storia. Dal porto di Napoli in fiamme mentre i battelli si allontanano fino a una Venezia sommersa dove si staglia l’immagine della Tempesta di Giorgione, “L’ultimo mondo” è il racconto poetico di una fine: una fine che è insieme visionaria e reale, romanzesca e filosofica, personale e di specie.

L’autrice, Mariachiara Rafaiani, sarà in dialogo con Andrea Bacianini.

L’ingresso è libero ma si consiglia la prenotazione su eventbrite cliccando al link di seguito: https://www.eventbrite.it/e/mariachiara-rafaiani-presenta-lultimo-mondo-tickets-1447509763669?aff=oddtdtcreator