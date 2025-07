5 film nuovi da non perdere quest’estate Puoi scegliere anche in base al tuo umore

91 Letture Cultura e Spettacoli

Ecco una selezione di cinque film recenti e in arrivo nelle sale italiane, perfetti per questa stagione.



L’estate 2025 è arrivata con un caldo intenso, che in molte città ha superato i 40 gradi. In queste condizioni, trovare un po’ di fresco non è solo una questione di comodità, ma quasi una necessità per non soccombere all’afa. Se anche tu stai cercando modi per rinfrescarti e passare il tempo, sappi che le opzioni non mancano: magari ti va di leggere un buon libro all’ombra, guardare qualche video divertente sullo smartphone, fare una partita veloce a carte, oppure provare la fortuna con le slot online. Oppure, perché no, cimentarti in un quiz con gli amici.

Tra tutte queste possibilità, c’è un classico che non delude mai, come guardare un bel film. Che tu preferisca andare al cinema, goderti una serata di cinema all’aperto o restare comodo sul divano di casa con le piattaforme streaming, quest’estate ci sono tante novità che ti faranno dimenticare almeno per un po’ il caldo afoso.

Scegli in base al tuo umore:

Se ami… Guarda… Creature preistoriche e azione Jurassic World: La Rinascita Eroi leggendari con nuove sfumature Superman Avventura e superpoteri in stile Marvel Fantastic Four Animazione brillante e originale Elio Horror e tensione psicologica 28 Anni Dopo

1. Jurassic World: La Rinascita

Uscita in Italia: 2 luglio 2025

La celebre saga torna con una nuova avventura indipendente ambientata nello stesso universo di Jurassic Park. Questa volta, il regista Gareth Edwards guida un cast stellare con Scarlett Johansson e Mahershala Ali in un racconto che unisce scienza, tensione e dinosauri ancora più evoluti. Un mix esplosivo per chi cerca adrenalina e spettacolarità. Un vero blockbuster estivo.

Adatta a: maggiorenni e ragazzi sopra i 13 anni (PG-13), contiene scene di tensione e azione.

2. Superman

Uscita in Italia: 10 luglio 2025

Il reboot dell’iconico supereroe firmato James Gunn apre una nuova era per il DC Universe. David Corenswet veste i panni dell’Uomo d’Acciaio e Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane. Il film mescola azione, introspezione e riflessione sull’identità moderna dell’eroe. È un Superman aggiornato ai tempi, più umano, ma sempre epico. Ideale per chi ama i cinecomic con anima.

Adatta a: tutta la famiglia, con alcune scene d’azione moderata (PG).

3. The Fantastic Four: First Steps

Uscita in Italia: 23 luglio 2025

Finalmente i Fantastici Quattro approdano nel Marvel Cinematic Universe. Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby e Joseph Quinn, il film racconta la genesi del celebre gruppo di supereroi, in un’estetica rétro-futuristica e con dinamiche che promettono risate, emozioni e azione pura. Un titolo chiave per i fan Marvel, ma godibile anche da chi si avvicina ora al genere.

Adatta a: tutta la famiglia, consigliata sopra i 10 anni (PG).

4. Elio

Uscita in Italia: 18 giugno 2025

Un ragazzino introverso viene rapito da una civiltà aliena che lo scambia per l’ambasciatore della Terra. È la nuova proposta Pixar, piena di colore, immaginazione e profondità. Elio parla a tutte le età con tenerezza e intelligenza, affrontando temi come l’identità e l’appartenenza. Perfetto per una serata in famiglia.

Adatta a: tutte le età (G).

5. 28 Anni Dopo (28 Years Later)

Uscita in Italia: 18 giugno 2025

Torna l’horror apocalittico firmato Danny Boyle, terzo capitolo della saga iniziata con 28 Giorni Dopo. Il virus ha cambiato il mondo, e ora l’umanità sopravvive in un equilibrio fragile. Tra paure antiche e nuove minacce, il film si distingue per intensità visiva, ritmo incalzante e riflessione sociale. Da vedere con chi ama le forti emozioni (e non teme qualche brivido extra…).

Adatta a: maggiorenni (R), contiene scene forti di violenza e tensione.