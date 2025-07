Mercoledì 23 luglio a Palazzo Gradari prosegue MUN Music notes in Pesaro Altro concerto in arrivo

Mercoledì 23 luglio a Palazzo Gradari prosegue MUN Music notes in Pesaro, rassegna promossa dal Comune di Pesaro con l’AMAT con la direzione artistica di Eugenio Della Chiara.

Pur essendo state composte con una destinazione strumentale precisa – a differenza di altri lavori come l’Offerta musicale – le Variazioni Goldberg si possono inserire tra quelle opere di Bach che più si avvicinano all’idea di musica assoluta. Cecilia Cartoceti, Nicoletta Pignataro e Sebastiano Severi presentano al pubblico di MUN una trascrizione per trio d’archi di questo capolavoro bachiano, in cui violino, viola e violoncello si propongono di mostrare, sotto una luce nuova, il materiale musicale originariamente pensato per clavicembalo.

Cecilia Cartoceti, concertista e docente, si è formata in Italia e in Francia con il M° Dejan Bogdanovich e si è diplomata con lode al Conservatorio di Pesaro all’età di 17 anni. Ha poi studiato con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena, si è diplomata in Musica da Camera all’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma e si è perfezionata all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e con i M° M. Fiorini e C. Parazzoli. Ha vinto due borse di studio della Fondazione Rossini, ha ricevuto il Diploma di Merito dell’Accademia Chigiana per due anni consecutivi dal M° Accardo ed è stata insignita dal Presidente della Repubblica Italiana dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica per meriti artistici. Ha suonato come solista accompagnata dalla Filarmonica Gioachino Rossini e dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana; in veste cameristica si è esibita per Accademia Nazionale di S. Cecilia, “Musica in Laguna d’Arte” di Chioggia, Ente Concerti di Pesaro, Chigiana International Festival di Siena, Mantova Chamber Music Festival, “Musica da Casa Menotti” di Spoleto, Marche Festival, Real Academia de Espaňa a Roma.

Diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio D. Cimarosa di Avellino, Nicoletta Pignataro ha studiato con il M° Bruno Giuranna all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena ed ha conseguito il Diploma di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma. È vincitrice del Primo premio assoluto al 13° Concorso Internazionale Città di Barletta, del Secondo premio (Primo non assegnato) al 6° Concorso Internazionale Scaramuzza, del Primo premio al 9° Concorso Nazionale Città di Ortona, del Diploma d’Onore al Torneo Internazionale di Musica di Roma e delle borse di studio dell’Orchestra Giovanile Italiana, del Festival delle Nazioni di Città di Castello e del progetto “Professione Orchestra” dell’Orchestra della Rai e dell’Accademia di Pinerolo. Svolge una intensa attività orchestrale e cameristica. È stata membro del Quartetto zArt, con cui si è perfezionata sotto la guida dei M° Andrea Repetto a Bolzano e Rainer Schmidt a Basilea.

Sebastiano Severi ha intrapreso gli studi musicali all’età di sette anni con il M° Lionello Godoli, proseguendo poi in Inghilterra presso lo United World College of the Atlantic con Sharon McKinley. Vincitore nel 1995 del Primo Premio al Concorso “Dino Caravita”, nel 1997 ha conseguito il Diploma di Violoncellista alla Regia Accademia Filarmonica di Bologna, diventandone Accademico, e nel 1998 si è diplomato presso il Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida del M° Rocco Filippini, del quale è stato allievo anche presso l’Accademia Stauffer di Cremona. Si è perfezionato con M. Brunello, M. Scano e P. N. Masi. Nel 2013 ha conseguito con menzione d’onore il Diploma di II livello in Violoncello Barocco sotto la guida di Mauro Valli. Attualmente è Primo Violoncello dell’Orchestra Bruno Maderna di Forlì e della orchestra Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro.

Biglietti posto unico non numerato 8 euro. Informazioni e biglietteria Teatro Sperimentale 0721 387548, AMAT e biglietteria circuito vivaticket, anche on line. Inizio concerto ore 21.15.