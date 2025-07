Piemonte, Svizzera, Lituania, Liguria e ora Senigallia: Edoardo Pompilio è rossoblu Si innesta un altro difensore nella rosa della Vigor di mister Magi

La Vigor Senigallia comunica l’arrivo di Edoardo Pompilio. È lui un altro innesto per quanto riguarda l’organico 2025-2026, affidato a mister Giuseppe Magi.

Classe 2002, Pompilio è un difensore con parecchia esperienza nonostante la sua giovane età. Stazza importante, il volto nuovo dei rossoblu può ricoprire praticamente ogni ruolo di una difesa a quattro o a tre.

Edoardo è nato a Torino, città in cui è anche cresciuto calcisticamente, avendo vestito la maglia granata in ambiti giovanili. Si registra anche un parentesi con la Pro Vercelli. Tornato al Torino, con cui milita fino alla categoria Primavera, Pompilio debutta nel mondo dei grandi al Chieri, in Serie D. Seguirà un’avventura in massima serie svizzera, con il Lugano. Sempre in Serie A, questa volta in Lituania, ha vestito la maglia del Panevezys. Il ritorno in Italia è recentissimo, di nuovo in D, questa volta con l’Imperia.

Il presente e il futuro dicono Vigor Senigallia: benvenuto Edoardo!