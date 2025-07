Bello nella delegazione italiana nel Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa "Senigallia entra a pieno titolo negli organismi internazionali. I Comuni sono il cuore dell'Europa"

121 Letture Politica

Massimo Bello, attuale Presidente del Consiglio comunale di Senigallia e Presidente della Federazione AICCRE Marche, entra a far parte della delegazione italiana nel Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE-CEMR) con sede a Bruxelles.

La nomina, conferita dalla Presidente nazionale AICCRE, Milena Bertani, sancisce l’ingresso di Bello in uno dei principali organismi di rappresentanza degli enti locali europei. In AICCRE, il Presidente Bello rappresenta dal 2021 la città di Senigallia su delega del Sindaco Massimo Olivetti.

Oltre alla partecipazione attiva nella delegazione italiana, a Massimo Bello è stata affidata dalla Presidente nazionale AICCRE una specifica delega alla revisione e all’adattamento delle politiche urbane in chiave interculturale. Il suo compito sarà sviluppare strategie per la gestione della diversità, promuovendo l’inclusione, la prevenzione della discriminazione e la diffusione di buone pratiche nei servizi municipali. Il focus sarà sulle città del bacino mediterraneo, in un’ottica di cooperazione internazionale tra amministratori locali.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa è la più ampia organizzazione di governi locali e regionali del continente, rappresentando oltre 110.000 amministrazioni pubbliche attraverso 60 organizzazioni nazionali di 41 paesi europei. Come sezione europea dell’organizzazione globale United Cities and Local Governments (UCLG), il CCRE-CEMR agisce per rafforzare il ruolo degli enti locali nella costruzione del futuro dell’Europa e nella definizione delle politiche comunitarie.

La nuova squadra italiana è composta da 18 membri provenienti da enti locali e regionali di tutta Italia. Insieme a Massimo Bello, ne fanno parte figure come Milena Garavini, Sindaco di Forlimpopoli e Pietro Puccio, Sindaco di Capaci, ognuno con deleghe tematiche specifiche. La delegazione ha l’obiettivo di rappresentare con autorevolezza le esigenze dei territori italiani in ambito europeo.

“Ringrazio la Presidente Bertani della fiducia. Questa nomina – ha commentato il Presidente Bello – rappresenta non solo un riconoscimento personale del lavoro svolto in AICCRE, ma anche un’opportunità per Senigallia, che per la prima volta è presente in organismi di rappresentanza europei importanti. I Comuni rappresentano la colonna portante della famiglia europea e avere una voce diretta, in questi organismi internazionali, significa incidere nelle politiche europee su diritti, governance locale, clima, inclusività e sviluppo urbano. Un ruolo che potrà favorire la condivisione di esperienze e la partecipazione a progettualità sovranazionali, coinvolgendo tutti gli enti locali soci di AICCRE”.