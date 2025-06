Prima edizione del Trofeo delle Regioni U18 Organizzato dalla Federazione italiana Gioco Freccette e dalla Italian Darts Academy

Il 22 Giugno si è disputato presso il PlayHall di Riccione la Prima edizione del Trofeo delle Regioni U18 organizzato dalla Federazione italiana Gioco Freccette e dalla Italian Darts Academy.

A questo torneo hanno partecipato di diritto due giovani talenti marchigiani, Cristian Guidi e Francesco Anderlini, rispettivamente vincitore e secondo classificato del torneo di selezione regionale U18. I nostri giocatori si sono sfidati contro ragazzi e ragazze provenienti da altre regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Toscana, la Campania, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

Francesco Anderlini, 13 anni, si ferma in semifinale dove ha incontrato Francesco Basili, 17 anni, campione in carica U18.

Cristian Guidi, 12 anni, arriva in finale, aggiudicandosi un posto sicuro per il WDF World Masters 2025 U18, che si terrà in Ungheria dal 29/10 al 01/10, sbaragliando Niccolò Galgani, vicecampione U18 in carica e giocatore in nazionale. Il giocatore marchigiano ha perso in finale contro Francesco Basili.

ASD Gallica Dart

Foto prese da FreccetteItalia.it