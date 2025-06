Secondo incontro d’eccezione con l’artista dell’immagine per il corso gratuito di fotografia C'è Ilaria Ferretti, "Puk Romantic"

Secondo incontro d’eccezione con l’artista dell’immagine per il corso gratuito di fotografia creativa che grazie al progetto del Comune di Senigallia A.G.O.R.À. – Animazioni Giovanili per Occasioni Ricreative e Aggregative ha visto i partecipanti lavorare e studiare insieme all’artista e fotografo senigalliese Lorenzo Cicconi Massi.

Organizzato dall’associazione culturale Sena Nova nel bellissimo cortile della Biblioteca Antonelliana di Senigallia, il nuovo appuntamento per gli iscritti, tutti giovani tra i 19 e i 35 anni, e aperto anche alla cittadinanza è il 26 giugno alle 21 insieme a Ilaria Ferretti.

Venerdì sera ci sarà l’occasione, per il pubblico e i partecipanti del corso, di conoscere in prima persona la fotografa concettuale Ilaria Ferretti, la cui poetica è definita da Pippo Ciorra come “punk romantik”. Attraverso la manipolazione del colore e un uso esperto delle tecniche di sviluppo e di stampa, digitali e analogiche, Ilaria Ferretti realizza opere visionarie che fondono pensieri oscuri e bellezza universale. Co-fondatrice di PHOS (Torino) dal 2011, già docente presso IED (Torino) e presso la Scuola di Architettura e Design di UNICAM (Ascoli Piceno), attualmente vive e lavora nelle Marche. La sua serie “Bestiario” è stata esposta ad Arte Fiera (BO), pubblicata nel libro “ANIMAE. The invisible sources of the artworks…” (Vernon Press, USA) e premiata al Gomma Black and White Awards di Londra.

Dopo una prima sessione nei mesi invernali, sulla conoscenza delle basi tecniche della fotografia (scrittura con la luce, trasformazione di un’idea in fotografia e strutturazione di un portfolio fotografico), questa seconda parte del corso di fotografia creativa prevede delle uscite fotografiche in città, alternate a sessioni di lavori in biblioteca dove si getteranno le basi dell’editing fotografico e della post produzione e a incontri con fotografi emergenti.