Bomprezzi e Mangialardi candidati alle Regionali Marche L'ufficializzazione del Pd Senigallia

355 Letture Politica

La comunità del Partito Democratico di Senigallia, lunedì 16 giugno, si è riunita in assemblea in un momento di confronto politico vivace e ricco di contenuti per rafforzare l’impegno e le responsabilità del partito per il futuro della regione e della città.

La presenza numerosa degli iscritti è stata l’occasione per ribadire l’importanza della partecipazione attiva, del dialogo , del confronto, della condivisione e della progettualità politica, valori in cui da sempre il Partito Democratico crede fortemente e continua a crescere.

Il segretario comunale Massimo Barocci, ricordando in apertura le linee guida del suo segretariato “priorità all’ascolto dei nostri iscritti e massima apertura al confronto ed al dialogo costruttivo”, ha guidato l’assemblea nella definizione di una lista di segnalazioni che andranno a comporre la lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali per Matteo Ricci presidente. I molti interventi di quasi la totalità dei partecipanti hanno ribadito pochi concetti ma fondamentali nella vita politica: la necessità di attenersi ad un codice etico e di condotta che guidi le candidature, la valutazione critica dell’operato dei consiglieri e dei rappresentanti politici di partito e l’imprescindibilità di una rappresentanza ampia di tutto il mondo civile.

L’assemblea si è espressa approvando e sostenendo con decisione i due nomi proposti dal segretario ossia Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Partito Democratico, e Maurizio Mangialardi, Consigliere regionale del Partito Democratico e Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche: entrambi protagonisti nei loro rispettivi ruoli del percorso di rafforzamento del partito a livello regionale, hanno contribuito alla costruzione di un gruppo politico forte ed unito. Per il Partito Democratico di Senigallia costituiscono una grande ed importante occasione di rappresentazione territoriale in regione.

Un’assemblea che, oltre a decretare le due candidature di Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi, ha segnalato anche le figure di giovani e di donne che in un vicino futuro potranno rappresentare il partito nelle istituzioni e che ha confermato come la parola degli iscritti sia fondamentale per definire democraticamente l’indirizzo programmatico del Partito Democratico di Senigallia.

I gruppi di lavoro del PD ed i circoli stanno continuando ad affrontare i temi più sensibili che caratterizzano la nostra città, sensibilizzando, promuovendo e stimolando la condivisione attiva sui canali di informazione del Partito Democratico (Facebook, Instagram e sito pdsenigallia.it) per una partecipazione attiva, matura e consapevole di ogni cittadino.