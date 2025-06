“La Vittimizzazione Secondaria: il Ruolo dei Servizi e delle Istituzioni. La Deontologia Professionale” Convegno a Senigallia

139 Letture Cronaca

Lo Sportello Donna, servizio gratuito del Comune di Senigallia, promosso dall’Assessore alle Pari Opportunità Cinzia Petetta, invita al convegno “La Vittimizzazione Secondaria: il Ruolo dei Servizi e delle Istituzioni. La Deontologia Professionale”, organizzato in collaborazione con I care, We care APS, che si terrà giovedì 26 giugno, alle ore 16:30 presso la Rotonda a Mare, di Senigallia (An).

La vittimizzazione secondaria consiste nel rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta una donna vittima di reato, riguarda i danni emotivi, relazionali, economici che la vittima può subire a seguito della sua interazione con il sistema istituzionale, le procedure giudiziarie e la società.

Non è un effetto del reato stesso, ma una conseguenza, spesso, sottovalutata causata dalla risposta non adeguata delle Istituzioni.

Il convegno ha ottenuto i patrocini della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche.

Evento accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona, con il riconoscimento di n.3 crediti, di cui n.1 in materia obbligatoria.

Evento accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, con il riconoscimento di n.5 crediti formativi.

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria: sportello.donna@comune.senigallia.an.it