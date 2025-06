Maltempo nelle Marche, la provincia di Ancona la più colpita La situazione sta tornando alla normalità: gli aggiornamenti, 85 interventi in provincia

491 Letture Cronaca

Oltre 200 interventi effettuati nella notte scorsa dai Vigili del fuoco marchigiani per l’ondata di maltempo che ieri sera – 16 giugno – si è abbattuta nella nostra regione.



Per far fronte alle numerose richieste, che sono state soprattutto per alberi e rami sulla sede stradale, che in alcuni casi ha reso necessario la chiusua al traffico, tende da sole divelte dal vento e infissi pericolanti, è stato potenziato il dispositivo di soccorso.

Questi nel dettaglio gli interventi effettuati:

Pesaro Urbino 40

Ancona 85

Macerata 25

Fermo 60

Ascoli Piceno 10

La situazione sta tornando alla normalità, sono attualmente in corso di svoglimento le ultime richieste di intervento.