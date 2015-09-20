“Ci siamo alleati per vincere, per portare sul tavolo la voce giovanile di una maggioranza unita” La posizione dei giovani della maggioranza di centrodestra

“Ci siamo alleati come giovani dei partiti del centro destra di Senigallia per unire tutte le forze di maggioranza, grazie anche alla spinta del focus giovanile della Regione Marche.

Abbiamo sentito un forte senso di responsabilità dopo l’intensa campagna elettorale del governatore Acquaroli che ci ha visti come protagonisti e che ha messo la lente di ingrandimento sopra le nostre esigenze.

Ci siamo alleati per vincere, per portare sul tavolo la voce giovanile di una maggioranza unita che è fiera dei grandi passi in avanti fatti da questa amministrazione del Sindaco Massimo Olivetti e che ha tanto entusiasmo ed energie per fare ancora meglio nei prossimi anni.

I giovani senigalliesi di maggioranza ci sono e si danno da fare, le proposte che faremo saranno le voci raccolte nella campagna di ascolto che vogliamo iniziare da subito nel 2026 con un incontro che organizzeremo a brevissimo a Senigallia per dar spazio e valore a tutti coloro che vogliono essere al fianco di questo grande progetto.

Siamo consapevoli di quanto sia sfidante oggi intercettare l’interazione di un pubblico giovanile, che mira sempre di più a cercare la novità, la qualità e l’autenticità nella sua comunità, ma noi siamo e saremo sempre disponibili a ragionare insieme, perché la comunità è in realtà uno dei valori fondanti del centro destra e dovrà essere il motore che porterà idee sempre più smart per la città che vogliamo vivere ogni giorno.

Non si può realizzare sempre tutto o accontentare tutti e, proprio per questo, la trasparenza e l’onestà saranno i nostri pilastri quando ascolteremo i nostri elettori ed è sicuro che faremo in modo di coniugare le proposte giovanili di valore con la macchina amministrativa comunale.

La vittoria nelle Marche ha visto il Governatore Acquaroli spendere tante parole sul nostro futuro, ora sta a noi giovani sostenere questa visione e far sentire la nostra voce per Senigallia.”

I Giovani di Maggioranza – Senigallia

Alessandro Regni

Giammarco Bruschi

Giammarco Russi

Manuel Bacciaglia

Mattia Bacciaglia

Michele Iozzino

Thomas Piranio