Open Day dedicato all’emicrania L'ospedale di Senigallia organizza un convegno a Corinaldo

Nella giornata del 19 giugno 2025 Fondazione Onda ETS coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa nell’OPENDAY DEDICATO ALL’EMICRANIA, giunto alla sua terza edizione, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi sull’EMICRANIA, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità di vita dei pazienti.

Riconoscere tempestivamente i sintomi dell’emicrania è fondamentale per accedere con rapidità ai percorsi diagnostici e terapeutici più appropriati. Una diagnosi precoce consente di evitare la cronicizzazione della patologia e di intraprendere strategie di cura personalizzate, migliorando sensibilmente la qualità della vita delle persone che ne soffrono. L’emicrania è una malattia cronica che colpisce circa il 12% della popolazione adulta mondiale, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta della terza malattia più frequente e della seconda più disabilitante, comportando un elevato costo umano, sociale ed economico.

La AST ANCONA aderisce come di consueto all’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire un supporto concreto, organizzando l’Open Day dedicato all’Emicrania, con particolare attenzione alla salute femminile, presso i due Ospedali con Bollini Rosa di Jesi e di Senigallia.

A Jesi, presso l’Ospedale “Carlo Urbani”, mercoledì 19 giugno 2025, verranno offerte visite neurologiche specialistiche, previo appuntamento al numero 0731 534512 (chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00).

L’ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia, invece, su richiesta del Comune di Corinaldo, ha organizzato per mercoledì 19 giugno 2025 un incontro con la popolazione, con una parte informativa, in cui la dr.ssa Gioia Giuliodori della UOC di Neurologia approfondirà gli aspetti essenziali della tematica, seguita dal confronto con i cittadini. L’incontro, intitolato “Emicrania. Ieri, oggi e domani”, si svolgerà presso la Piazzetta della Rotonda di Corinaldo, dalle ore 17 alle ore 19.

Le iniziative si inseriscono nell’ambito della campagna nazionale di informazione e prevenzione dell’emicrania promosse da ONDA, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere i sintomi e accedere ai percorsi di cura adeguati. In occasione dell’iniziativa verranno allestiti infopoint presso le sedi ospedaliere e verrà distribuito materiale dedicato.