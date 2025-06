Rovesci o temporali anche di forte intensità: allerta gialla su tutte le Marche L'avviso meteo della Protezione Civile Regionale è valido per l'intera giornata di martedì 17 giugno 2025

676 Letture Cronaca

La Protezione Civile Regionale, ha emesso, in data 16 giugno, il messaggio di Allertamento n. 33/2025 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di martedì 17 giugno 2025.

FENOMENI: per tutta la prima parte di martedì sono previsti rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone alto collinari e montane ed in transito verso la costa anche di forte intensità. Nel pomeriggio saranno possibili fenomeni intensi residui, maggiormente isolati, nelle zone alto collinari e montane.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).