Giornata mondiale del Donatore di sangue, DIRMT: nelle Marche non c’è carenza sangue I dati sui primi cinque mesi del 2025 mostrano però una riduzione di quasi 1.000 di unità di sangue intero raccolte rispetto al 2024

In occasione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue, proclamata dall’OMS per il 14 giugno, il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) – strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali, con sede presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi di Ancona – offre un quadro dell’attuale situazione nelle Marche soprattutto in vista della stagione estiva, in cui normalmente si evidenzia un maggior consumo di emocomponenti.

Allo stato attuale nella regione non c’è carenza di sangue, anche se i dati relativi ai primi cinque mesi del 2025 mostrano, rispetto allo stesso periodo del 2024, una riduzione di quasi 1.000 di unità di sangue intero raccolte, a fronte invece di un dato lievemente migliorato per quel che riguarda la raccolta di plasma. Nello specifico: -970 unità di sangue intero, 270 unità di plasmaferesi, -98 unità di plasmapiastrinoaferesi, per un totale di -798 donazioni rispetto al 2024.