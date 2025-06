Possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, denunciato uomo di 70 anni I carabinieri di Montemarciano hanno perquisito l'auto di un teramano

I Carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno denunciato, per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, un 70enne residente in provincia di Teramo, pregiudicato per analoghi reati.

Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’alt al soggetto lungo la SS16.

L’atteggiamento dell’uomo e i pregiudizi di polizia di cui lo stesso è risultato gravato hanno subito insospettito i militari, inducendoli ad effettuare una perquisizione nell’abitacolo del veicolo.

Al suo interno sono stati quindi rinvenuti un metro retrattile modificato con una striscia adesiva sulla punta, nonché numerose strisce di ricambio e una torcia elettrica; strumenti solitamente utilizzati per commettere furti nelle cassette delle offerte dei luoghi di culto, “pescando” dal loro interno ovvero facendo incollare sulla striscia biadesiva monete e banconote.

Gli arnesi sono stati quindi sequestrati e l’uomo denunciato.

L’assenza di segnalazioni recenti di furti ai danni di chiese del luogo porta a ritenere che l’uomo, che non risiede nelle Marche, non sia verosimilmente riuscito a portare a compimento le proprie intenzioni per il tempestivo intervento dei Carabinieri.

Lo stesso è stato inoltre segnalato per l’emissione di un provvedimento di foglio di via obbligatorio.