Torna Borghi di Velluto: da luglio a settembre alla scoperta dei tesori della Val Mivola Fitto calendario di escursioni guidate in autobus per una vacanza esperienziale tra cultura, natura, tradizione ed enogastronomia

Valorizzare i borghi storici dell’entroterra marchigiano e offrire esperienze autentiche ai turisti: con questo spirito torna con una nuova edizione di “Borghi di Velluto”, il progetto di promozione territoriale che da luglio a settembre coinvolgerà i nove suggestivi comuni della Val Mivola – Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli.

L’iniziativa propone un fitto calendario di escursioni guidate in autobus, con partenza nel pomeriggio da Senigallia e rientro in tarda serata, pensate per far vivere al visitatore una vera vacanza esperienziale tra cultura, natura, tradizione ed enogastronomia. Che siano appassionati di arte, natura, storia o buon cibo, “Borghi di Velluto” è infatti il modo ideale per scoprire il volto autentico delle Marche, lontano dai circuiti più battuti. Dai castelli medievali di Arcevia ai mosaici romani di Suasa, dalle chiese rinascimentali alle feste tradizionali, ogni borgo regalerà al visitatore una giornata ricca di emozioni.

Ogni escursione prevede visite guidate nei borghi storici, degustazioni di prodotti tipici, feste ed eventi locali e momenti di intrattenimento, il tutto in contesti ricchi di storia e fascino. Il progetto sarà inoltre accompagnato dalla presenza di influencer e content creator specializzati in viaggi, che racconteranno la loro esperienza attraverso foto, video, storie social e la creazione di itinerari condivisibili online.

Si comincia sabato 5 luglio a Barbara, borgo costituito dal Castello, il centro duecentesco circondato da mura fortificate e delimitato da Porta Roma e dalla Porta dell’arco di Santa Barbara. L’abitato medievale si allunga in un pendio verso la chiesa neoclassica dell’Assunta. La visita guidata del centro storico prevede inoltre un evento dedicato ai più piccoli, La Notte Bianca dei Bambini – 14ª edizione, con laboratori per bambini, gonfiabili, una cena a base di prodotti tipici e intrattenimento musicale.

Si prosegue giovedì 17 luglio a Trecastelli, comune che, nato dalla fusione dei Comuni di Ripe, Castel Colonna e Monterado, sorge a pochi chilometri dal mare, in un territorio collinare ricco di attrattive. La visita guidata prevede una tappa al Museo Nori De’ Nobili, una passeggiata nel Nucleo Castellano, visita alla Chiesa di San Pellegrino e una cena con piatti della tradizione, seguita da spettacolo serale al Villino Romualdo.

E ancora, venerdì 25 luglio ad Avacelli, uno dei meravigliosi castelli di Arcevia, che conserva dell’antica struttura difensiva trecentesca la porta d’ingresso con rivellino e parte della cinta muraria in pietra. La visita comprende il borgo storico, la Chiesa di San Lorenzo con il prezioso dossale in terracotta del XVI secolo, e si conclude con un “Aperitivo d’autore”, una degustazione di prodotti tipici locali.

Giovedì 31 luglio sarà la volta di Ostra, un borgo fortificato con una suggestiva cinta muraria medievale protetta da nove torrioni e vicoli pittoreschi. Cuore del paese è la suggestiva piazza dei Martiri. La visita guidata include il centro storico e il teatro La Vittoria. Proprio in tale occasione avrà luogo “Stragusto”, evento durante il quale il paese si anima con punti enogastronomici e musicali diffusi in tutto il centro.

Si continua giovedì 7 agosto a Castiglioni, un altro dei castelli di Arcevia che conserva una struttura medievale integra con due porte fortificate e cinta muraria. La visita guidata prevede l’ingresso alla Chiesa di Sant’Agata, con opere del Ramazzani e un crocifisso ligneo del XV secolo. Infine, sarà possibile partecipare alla “Festa d’Estate” con una cena con specialità locali e intrattenimento musicale.

Sabato 16 agosto si visiterà invece Corinaldo, tra i “Borghi più belli d’Italia”, famoso per le sue mura quattrocentesche e l’armonia architettonica del centro storico. La visita comprende musei e teatro storico, degustazioni di prodotti locali e la partecipazione alla Rievocazione Storica Millenaria, rievocazione medievale con scene di vita dell’epoca.

E ancora, martedì 19 agosto a Ostra Vetere, borgo medievale con impianto urbanistico a terrazze collegate da vicoli e scalinate dominato dalla Chiesa neogotica di Santa Maria di Piazza. L’escursione prevede la visita guidata al borgo e all’area archeologica “Le Muracce”, che sorge a circa tre chilometri dall’attuale Ostra Vetere. Seguiranno degustazioni e intrattenimento musicale con la “Festa dell’Oca”.

Sabato 23 agosto sarà la volta di Serra De’ Conti, centro storico medievale tra i meglio conservati della provincia di Ancona. Tappa imperdibile il Museo “Le Stanze del Tempo Sospeso”, con un percorso teatrale audioguidato. Il borgo si animerà con musica, spettacoli e piatti tipici in occasione della “Notte Nera”.

Infine, sabato 6 settembre si chiuderà con Castelleone di Suasa, borgo collinare con panorama sul Catria e sulla valle del Cesano, fino all’Adriatico. Al centro si erge il palazzo Della Rovere, magnifico esempio di architettura civile tardo rinascimentale che attualmente ospita il Museo della Città di Suasa. La visita include anche il Parco Archeologico con mosaici della Domus dei Coiedii, resti del foro e anfiteatro. L’esperienza si completa con piatti tradizionali proposti nei punti ristoro allestiti per l’imperdibile “Festa della Cipolla”.

Le escursioni in autobus saranno gratuite; sarà invece a carico dei partecipanti il costo delle degustazioni cena.

Il programma completo è disponibile sul sito www.valmivola.com

Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’Ufficio di Promozione Turistica

tel. 0716629275 o via mail all’indirizzo info@valmivola.com