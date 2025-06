Senigallia partecipa alla giornata dello sport Evento a carattere nazionale indetto dal Coni

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Senigallia sabato 14 e domenica 15 giugno aderirà alla “Giornata Nazionale dello Sport 2025”, promossa e coordinata dal C.O.N.I. su tutto il territorio nazionale.



La manifestazione è volta a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento di ogni persona, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Un particolare ringraziamento va ai volontari dell’Associazione V.I.P. Claun Ciofega, che animeranno la Giornata Nazionale dello Sport, regalando un sorriso a grandi e bambini, ai volontari dell’A.V.I.S. che sensibilizzeranno i partecipanti al valore etico e sociale della donazione del sangue e al Panathlon Club di Senigallia che, in collaborazione con A.S.T. 2 – Unità Operativa Pediatrica, si occuperà della divulgazione di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione in età pediatrica e adolescenziale.

Oltre trenta le società sportive cittadine che hanno accettato l’invito del Comune e della Consulta dello Sport, coadiuvando l’organizzazione dell’iniziativa. Il 14 e 15 giugno sarà l’occasione per “far uscire” lo sport dalle palestre e provarlo direttamente all’aria aperta, al mare e nelle principali piazze del centro; centinaia di atleti sono pronti a dare vita alla grande Festa dello Sport, durante la quale piccoli e grandi potranno avvicinarsi ad ogni disciplina, per chi ama e pratica attività sportiva.

Ricco il programma, pieno di appuntamenti per ogni disciplina:

Sabato 14 giugno,

– dalle ore 08:00 gara non competitiva “NUOTO LIBERA TUTTI” di nuoto inclusivo in acque libere, presso i Bagni 18.

– dalle ore 10:00 partirà la seconda edizione del “CAMPIONATO ITALIANO PALLAVOLO F.S.S.I. MASCHILE E FEMMINILE” (Federazione Sport Sordi Italia), presso il Palazzetto dello Sport, fino alle 18:00.

Domenica 15 giugno,

– dalle ore 09:00 alle 13:00 la seconda edizione del “CAMPIONATO ITALIANO PALLAVOLO F.S.S.I. MASCHILE E FEMMINILE” (Federazione Sport Sordi Italia) presso il Palazzetto dello Sport.

– alle ore 10:00 in Piazzale della Libertà evento inclusivo promosso dall’Associazione La Fabbrica dei Sogni dal titolo “Handar per bici-Una bici per tutti”, che vedrà la messa a disposizione di una gamma di biciclette personalizzate per ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori, al fine di consentire non solo la mobilità assistita, ma anche il più possibile autonoma, a quanti condividono i valori dello sport, dell’inclusione e della sostenibilità. Alle ore 10:30 è prevista la partenza delle bici da Piazzale della Libertà, il percorso consisterà in un breve circuito cittadino che riporterà tutti davanti alla Rotonda a Mare.

– nella stessa piazza ci sarà anche la possibilità di provare un simulatore di vela a terra per provare la disciplina, messo a disposizione dalla Lega Navale Italiana sezione di Marzocca.

– dalle ore 17:00 la Giornata Nazionale dello Sport 2025 animerà il centro cittadino fino ai saluti finali che si svolgeranno alle ore 19:30 in Piazza Roma.

Le piazze coinvolte con le attività sportive saranno Piazza Roma, Piazza Garibaldi, Piazza del Duca, Giardini Palazzesi della Rocca Roveresca e Piazza Saffi, dove saranno allestiti punti informativi del Comune, del Panathlon Club Senigallia con l’A.S.T. 2 – Unità Operativa Pediatrica, dell’A.V.I.S. Senigallia e dei Claun Ciofega.

Ai piccoli partecipanti verrà consegnato il “Passaporto dello Sportivo” che sarà vidimato ogni qual volta verrà provata una disciplina sportiva. Le società aderenti, su loro singola iniziativa, potranno mettere a disposizione un gettone per una prova gratuita all’inizio della futura stagione sportiva.

Si ringraziano, inoltre, tutte le associazioni e società sportive che hanno aderito e contribuito alla realizzazione della giornata ed il cui elenco è nella locandina della manifestazione, il C.O.N.I. Nazionale, il C.O.N.I. Marche nella persona del Presidente Fabio Luna, il C.I.P. Nazionale, il C.I.P. Marche nella persona del Presidente Luca Savoiardi, la Consulta dello Sport Comunale presieduta dal Prof. Alessandro Bailetti, l’A.S.T. 2 – Unità Operativa Pediatrica dell’Ospedale di Senigallia, il Panathlon Club Senigallia nella persona della Presidente Veronica Quagliarini, Lega Navale Italiana sezione di Marzocca, “La Fabbrica dei Sogni A.P.S.”, l’Acqua Team Senigallia A.S.D., la F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia, il Club Amici della Bici Senigallia e l’Associazione Nucleo Volontario e Protezione Civile “Falchi della Rovere”. Per info Ufficio politiche Sportive: sport@comune.senigallia.an.it – 0716629455-456