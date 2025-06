Taglio del nastro per la mostra “Radicali” Giovedì 19 giugno alla Factory Zero Zero

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della mostra Radicali il 19 giugno 2025 alla Factory ZeroZero Aps dalle 18.00 alle 20.00.

L’etimologia di “radicali” “radix” deriva dal latino; radice. Il termine “Radicale” può essere utilizzato in molti contesti: per indicare qualcosa che va alla radice, che è fondamentale o che si estende in profondità. In questo caso durante il laboratorio Slow Time Vision abbiamo ripercorso la pre-storia della fotografia fin dalle radici partendo dalle osservazioni teoriche di Aristotele sulla camera oscura e adoperando con manualità analogica siamo partiti dalla costruzione artigianale della macchina stessa per lo scatto (con materiali di scarto) usando delle lattine di birra vuote come corpo macchina donate da Zabumba. Il processo fisico della formazione della fotografia avviene fisicamente attraverso la semplicità di un piccolo forellino chiamato stenopeico. Oltretutto “Radicali” in matematica si riferisce a numeri espressi mediante radici, formula fondamentale che abbiamo usato per trovare la dimensione precisa del foro utile per la messa a fuoco e la costruzione della macchina fotografica con cui abbiamo realizzato gli scatti.

Dopo aver eseguito la parte didattica e tecnica del corso, alcuni partecipanti hanno aderito all’idea di sviluppare un concept artistico per la mostra partendo dalla suggestione del filosofo Byung-Chul han “Sarà la bellezza a salvare il mondo, ma chi tutelerà oggi il bello depotenziato a causa degli effetti dell’epoca digitale?” Fare arte è un mezzo per coltivare consapevolezza di sè e del momento presente.

La mostra è curata da Ilaria Mancinelli; partecipante del workshop che presenterà un installazione realizzata collettivamente da altri partecipanti che hanno accolto, collaborato e ideato all’idea espositiva del progetto di mostra prediligendo materiali sostenibili e di riciclo come legno e spago per l’esposizione delle fotografie realizzate durante i cinque incontri avvenuti fra Aprile e Maggio a seguito del corso di Slow Photo e Mindfulness, Slow Time Vision diretto da Elisa Crostella.

Gli artisti che esporranno l’installazione RADICALI, e altre produzioni come una fanzine e tanto altro da scoprire all’inaugurazione del 19 giugno dalle 18.00 alle 20.00 in Factory Zerozero sono: Sonia Carpano, Ludovica Farina, Ilaria Macinelli, Francesco Mariani, Silvia Nicchi, Andrea Olarte, Federico Santinelli, Arianna Todari.

Questa attività rientra nel progetto Radici, Rete Attiva per il Domani: insieme per una comunità integrata, finanziato dalla regione Marche con risorse Statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.