Il progetto “Scatti di periferia” chiude con una mostra collettiva al Circolo Arci Vallone L'esposizione è stata inaugurata lo scorso 6 giugno

Con l’inaugurazione tenutasi il 6 giugno, si è concluso ufficialmente il progetto “Scatti di periferia – Il Vallone si racconta attraverso il photovoice“, organizzato da Arci Marche, in collaborazione col Circolo Arci Vallone, e curato da Marco Pettinari, nell’ambito di “Radici – Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata”. L’iniziativa fa parte del primo esperimento regionale di co‑programmazione e co‑progettazione tra Regione Marche ed enti del Terzo Settore, grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto ha utilizzato la metodologia del photovoice, che permette alle persone di raccontare la propria realtà attraverso la fotografia, mettendo al centro i vissuti quotidiani e le prospettive individuali. Attraverso immagini e narrazioni personali, i cittadini hanno potuto infatti documentare, riflettere e condividere le loro esperienze e le potenzialità del territorio. Il photovoice consente di amplificare le voci spesso ignorate, promuovere una maggiore consapevolezza critica, rafforzare il senso di comunità e persino influenzare le politiche locali .

I protagonisti di questo racconto visivo sono stati: Andrea Bomprezzi, Paola Casavecchia, Daniele Franceschini, Ornello Guiducci, Claudio Magi, Francesca Minestrini e Lorenzo Turchi, che con i loro scatti hanno restituito un’immagine autentica, intima e plurale del Vallone. Dettagli, volti, memorie, luci e atmosfere si sono fusi assieme in una narrazione collettiva che ha portato al centro ciò che troppo spesso resta ai margini.

“Scatti di periferia” non è solo una mostra fotografica, ma un’occasione per restituire dignità e attenzione a una frazione ricca di storie e relazioni, e per valorizzare la bellezza della quotidianità.

Un sentito ringraziamento va anche al gruppo fotografico “Primo Piano” dell’associazione Sena Nova, che ha preso parte al progetto grazie alla presenza del fotografo Matteo Cingolani, alla prima serata del percorso, e ai fotografi Aristide Salvalai e Davide Maglio, all’inaugurazione della mostra.

L’esposizione fotografica, che sarà visitabile negli orari di apertura del bar interno del Circolo Arci Vallone, rappresenta un’occasione aperta a tutti per immergersi in un’esperienza visiva autentica e condivisa.

Da Circolo Arci Vallone