Confermata dalla Regione l’iniziativa “English for you” Oltre 1.100 gli studenti marchigiani che saranno coinvolti nel progetto

122 Letture Cronaca

Rinnovata per il triennio 2025–2027 l’iniziativa “English for you”, un percorso formativo di potenziamento della lingua inglese destinato agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado. Le linee di indirizzo per la definizione dell’avviso pubblico sono state approvate dalla giunta regionale e il programma sarà finanziato con risorse del PR FSE+ 2021-2027, per un ammontare complessivo pari a 2.495.194 euro.