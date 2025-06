Senigallia: successo per Prima Scena – FOTO Due giornate di festival alla Rotonda a Mare tra scenografia televisiva e un omaggio musicale alla grande TV italiana

Si è conclusa con grande partecipazione e apprezzamento la tappa senigalliese di Prima Scena, il festival della scenografia. Due giornate, il 31 maggio e l’1 giugno, all’insegna dell’arte, del ricordo e della valorizzazione del talento marchigiano, ospitate nella splendida cornice della Rotonda a Mare.

Sabato 31 maggio il pomeriggio è stato dedicato alla scenografia televisiva con un talk tra gli scenografi Giancarlo Basili e Tommaso Gomez e lo chef Errico Recanati. L’apertura è stata affidata al vicesindaco di Senigallia Riccardo Pizzi che ha dichiarato: “È un vero piacere per noi ospitarvi alla Rotonda di Senigallia, una signora che ormai ha compiuto 91 anni ma che è un nostro gioiello anche per il turismo. Senigallia è entrata nel G20 Spiagge per aver superato il milione di presenze nel 2024 ma lavoriamo costantemente per migliorare sempre di più e il progetto Prima Scena va in questa direzione, grazie agli organizzatori”.

Domenica 1 giugno la Rotonda si è trasformata in palcoscenico con il concerto omaggio a Milleluci, lo storico varietà televisivo condotto da due icone della TV italiana, Raffaella Carrà e Mina. Ad esibirsi il quartetto Zamuner e in apertura i saluti di Dino Latini, presidente del Consiglio regionale delle Marche, e del consigliere regionale Giovanni Dallasta.

Dino Latini ha dichiarato: “Porto il saluto di tutti i componenti del Consiglio regionale delle Marche, al quale unisco il mio personale in qualità di presidente pro tempore, insieme a quello della Giunta regionale, rappresentata dal presidente Francesco Acquaroli. Desidero inoltre sottolineare il valore di questa iniziativa, che custodisce una parte importante della nostra storia. Il tessuto produttivo e culturale marchigiano è ricco di eccellenze, e tra queste spicca la tradizione scenografica. La Regione Marche è fortemente impegnata a sostenere e far crescere la scuola marchigiana della scenografia attraverso interventi concreti per le accademie e gli istituti, pubblici e privati, presenti sul territorio. In questo contesto si inserisce anche la proposta di legge regionale finalizzata a favorire una serie di interventi della Regione a sostegno di questo settore. Ci auguriamo che possa essere approvata in via definitiva prima della conclusione della legislatura”