Definite le avversarie marchigiane della Vigor Senigallia

459 Letture Sport

Definito il quadro delle avversarie marchigiane della Vigor Senigallia, nella prossima serie D.



Non saranno più 9 le squadre delle Marche come nel 2024-25, ma 7: non ci saranno più le retrocesse Civitanovese e Fermana, né la neopromossa in C Sambenedettese, ci sarà la Maceratese, salita dall’Eccellenza Marche.

Non il Montecchio Gallo, eliminato nei play-off nazionali dalla Vianese: il tecnico Magi è atteso come nuovo mister della Vigor.

Vigor che dunque si troverà contro Atletico Ascoli, Forsempronese, Recanatese, Maceratese, Ancona, Castelfidardo.