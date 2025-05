Incontro tra la Giunta regionale e il Consiglio di presidenza di Confindustria Marche Confermato l'impegno comune per un confronto costante e preventivo sulle strategie di sviluppo

Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 26 maggio a Palazzo Raffaello un incontro tra la Giunta regionale e il Consiglio di presidenza di Confindustria Marche.

È stato un importante momento di confronto sulle principali sfide e priorità per il futuro del sistema produttivo regionale che si inserisce nel solco del Protocollo di Intesa sottoscritto con l’associazione nell’aprile 2023. Nell’occasione è stato confermato il metodo della concertazione per affrontare insieme le sfide in un quadro economico complesso a causa delle tensioni internazionali e le guerre in atto.