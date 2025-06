Celebrata la terza Giornata Regionale della Polizia Locale Organizzato per l'occasione un evento a Civitanova Marche in concomitanza con la Giornata della Legalità

C’è chi ha salvato una vita e chi ha smascherato una truffa ai danni di un anziano, riuscendo anche a recuperare il denaro sottratto. Sono solo alcune delle storie di coraggio e dedizione celebrate a Civitanova Marche, nel gremito Teatro Rossini, in occasione della terza Giornata Regionale della Polizia Locale. L’evento, istituito per valorizzare il ruolo fondamentale degli operatori al servizio della comunità, si è tenuto come ogni anno il 23 maggio, in concomitanza con la Giornata della Legalità, che ricorda la strage di Capaci del 1992, in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta.