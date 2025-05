Ginnastica ritmica: Polisportiva Senigallia brilla agli Interregionali UISP Dodici le atlete in rappresentanza della società: ottimi i risultati

Sabato 17 maggio, presso il PalaRozzi di Ascoli Piceno, si è tenuta la fase Interregionale del Campionato Uisp di Ginnastica Ritmica con presenti società provenienti dall’Abruzzo e dal Lazio.

Ben figurano le nostre 12 rappresentanti senigalliesi che ottengono ottimi risultati che di seguito vengono riportati.

GREGORINI ALESSIA 1^ CLASSIFICATA 2^ CATEGORIA ELITE ALLIEVE

BRANCHINI MATILDE 1 ^ CLASSIFICATA 1^ CATEGORIA ESORDIENTI

POMILI GIADA 1^ CLASSIFICATA ALLE CLAVETTE E 2^ ALLA PALLA 1^ CATEGORIA ALLIEVE

CLEMENTI SOPHIE 1^ CLASSIFICATA ALLA PALLA E 2^ ALLE CLAVETTE 1^ CATEGORIA ALLIEVE

FILIPPONI AURORA 3^ CLASSIFICATA AL NASTRO E 1^ CLASSIFICATA ALLE CLAVETTE 1^ CATEGORIA JUNIOR

BRECCIA SOPHIE 1^ CLASSIFICATA AL NASTRO E 1^ CLASSIFICATA ALLA PALLA 1^ CATEGORIA JUNIOR

PETTINARI ELEONORA 2^ CLASSIFICATA AL NASTRO E 2^ CLASSIFICATA ALLE CLAVETTE 1^ CATEGORIA JUNIOR

ALFONSI CATERINA 2^ CLASSIFICATA MINI PRIMA ESORDIENTI

SQUADRA COLLETTIVO MINI PRIMA ALLIEVE 1^ CLASSIFICATA CON MARASCA MELYSSA, DICURSI VIOLA E LENCI BEATRICE.

Questa prova è stata utilizzata dalle ginnaste del settore Ginnastica Ritmica della Polisportiva Senigallia come test pre nazionali, in vista della partenza della delegazione senigalliese che avverrà in questa settimana a partire da giovedì 22 maggio e che terminerà domenica 8 giugno. Saranno settimane impegnative ma piene di soddisfazioni che daranno lustro al settore come ormai da tempo succede.

Le tecniche si dicono soddisfatte del lavoro fin qui svolto che coinvolge tante bambine di differenti capacità tecniche, tutte con il loro percorso dignitoso e questo fa capire come si svolge in modo corretto il lavoro di base che viene seguito in modo certosino da ABBRUGIATI MARTINA, MARZI ALISON, GIACCHETTI SILVIA, RIMMA ASHKKIMOVA, ISABELLA MASCIA guidate dalla responsabile di settore ELENA MONTESI.