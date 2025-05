Ottima accoglienza per la presentazione di “Morto apparente” di Roberto Campagnacci Al Salone del Libro di Torino

Domenica 18 maggio, presso lo stand della Regione Marche al Salone Internazionale del Libro di Torino, si è tenuta la presentazione del romanzo “Morto apparente” di Roberto Campagnacci, edito da Ventura Edizioni. L’evento ha visto la partecipazione dell’autore, intervistato dall’editrice Catia Ventura e dal conduttore Alvin Crescini, in un dialogo coinvolgente che ha catturato l’attenzione del pubblico presente.

“Morto apparente” è un giallo che segue le indagini della vicequestore Ester Scinder e della sua squadra, caratterizzata da eccentricità, imprevedibilità e simpatia. L’opera si distingue per la sua miscela di mistero e ironia, offrendo al lettore una riflessione sulla complessità dell’umanità e sulle pieghe più oscure di una società che celebra il progresso spesso dimenticandone la responsabilità e la necessaria trasparenza.

L’incontro ha rappresentato un’importante vetrina per la letteratura marchigiana, confermando l’impegno della Regione Marche nel promuovere la cultura e gli autori del territorio. Il pubblico ha mostrato grande interesse per il romanzo e per le tematiche affrontate, rendendo l’evento uno dei momenti più apprezzati della giornata.

Il libro è disponibile in tutte le librerie del territorio italiano e negli store on line.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Ventura Edizioni: www.venturaedizioni.it

Da

Ventura Edizioni