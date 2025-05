Massimo Bello è il nuovo presidente di AICCRE Marche "Il mio lavoro sarà quello di continuare nella direzione fin qui intrapresa"

164 Letture Cronaca

È stata un’elezione all’unanimità quella del Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, che lo ha promosso ai vertici della Federazione AICCRE Marche, la delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. I rappresentati, tra gli altri, dei Comuni di Pesaro (Enzo Belloni, presidente del consiglio comunale), Fano (Loretta Manocchi, vicesindaco), Ancona (Simone Pizzi, presidente del consiglio comunale), Ascoli Piceno (Emanuela Marozzi, consigliera delegata), Macerata (Riccardo Sacchi, assessore), Altidona (Sandro Ciotti, consigliere delegato), che hanno preso parte alla seduta del Consiglio direttivo, hanno convenuto su di lui come nuovo Presidente di AICCRE Marche.

Il Comitato direttivo regionale, riunitosi venerdì mattina ad Ancona, ha rinnovato anche altre cariche di vertice, tra cui, i due nuovi Vice Presidenti Cristina Gorajski e Riccardo Sacchi (Assessore del Comune di Macerata), il neo Segretario generale, Massimo Seri, già Sindaco di Fano e Presidente uscente, e il nuovo Segretario Generale aggiunto, Romina Pierantoni, Sindaco di Borgo Pace.

La mission principale di AICCRE è quella di sviluppare iniziative per diffondere la cultura europeista e il pieno esercizio della cittadinanza europea, ma anche di operare per un pieno riconoscimento delle autorità locali marchigiane nel rafforzamento dell’Unione europea e nella realizzazione delle sue politiche, attraverso il sostegno e la cooperazione, lo scambio di esperienze e di relazioni, e l’utilizzo dei fondi europei per progetti condivisi.

All’interno di AICCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), il Presidente Bello rappresenta anche la città di Senigallia, con delega permanente ricevuta dal Sindaco Massimo Olivetti. AICCRE ed ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) sono le due massime espressioni rappresentative degli enti locali, in Italia e in Europa.

“La elezione a Presidente regionale di AICCRE mi onora e di questo ringrazio tutti i colleghi – ha esordito Bello – confermando la vocazione europeista della mia città, che in questa assise rappresento. Il mio lavoro, insieme agli altri colleghi del Direttivo e dell’Assemblea, sarà quello di continuare nella direzione fin qui intrapresa da chi mi ha preceduto, ma soprattutto coinvolgeremo i territori comunali per dare loro contezza di tutte le opportunità offerte dall’UE. Svilupperemo insieme una serie di azioni coordinate per promuovere e far conoscere a tutti questo organismo, creando un ponte privilegiato con l’istituzione regionale e con i vertici comunitari, attraverso anche la delegazione a Bruxelles della Regione Marche.”

Al Presidente Bello, che è anche membro dell’Ufficio di Presidenza nazionale di AICCRE, la Presidente nazionale di AICCRE, Milena Bertani, ha conferito, pochi giorni fa la delega operativa alla “revisione e adattamento delle politiche delle città attraverso una prospettiva interculturale e di sviluppo di strategie interculturali per gestire la diversità come vantaggio per l’intera società”, con il compito di organizzare, coinvolgere e proporre agli enti locali, soci AICCRE, e aderenti, a livello europeo, al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa di Bruxelles, azioni di prevenzione e di governance della discriminazione, delle innovazioni al dialogo interculturale, per una politica di scambio interculturale anche nell’area del Mediterraneo, nonché di organizzare sessioni di studio, eventi e cooperazione internazionale tra gli amministratori locali nelle politiche di integrazione inclusiva.

Alla seduta del Comitato direttivo regionale di questa mattina era presente il Segretario nazionale di AICCRE, Oreste Ciasullo, che ha portato il saluto il saluto della Presidente nazionale Milena Bertani, augurando alla rinnovata dirigenza di AICCRE Marche di continuare “il brillante lavoro – ha detto Ciasullo – nell’interesse dei territori e delle comunità locali di questa bellissima regione”. Il Segretario nazionale ha illustrato le attività principali che a livello nazionale ed europeo AICCRE sta portando avanti, consapevole come, con il neo Presidente Bello, il contributo della Federazione continuerà ancora nell’ambito dell’affermazione dei valori fondanti dell’Unione europea”.