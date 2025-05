ERAP Marche: “A Senigallia in via Capanna in 10 anni spesi 350mila euro per manutenzioni” Presidente Di Ruscio: "Ringrazio delegato M5S per segnalazioni. Intendo verificare personalmente stato dell'immobile"

“Ringrazio il delegato dei 5 Stelle per il raccordo informativo che fa tra i condomini (almeno alcuni) ed Erap ma, ribadisco, che gli assegnatari possono contare sull’attenzione dell’Ente per ogni necessità senza doversi rivolgere a terzi”.

A dirlo è Saturnino Di Ruscio, Presidente di Erap Marche in riferimento alle problematiche dei residenti di via Capanna trasmessi alla stampa dal rappresentante del Movimento 5 Stelle.

“Fatta una ricognizione con gli uffici – dice Di Ruscio – ho ricevuto l’elenco degli interventi di manutenzione operati in questo stabile che assommano a euro 350mila negli ultimi 10 anni; quindi, asserire che non sia stato fatto nulla è quantomeno ingeneroso oltre che non corrispondente al vero”.

“E’ nostra intenzione – rassicura il Presidente Di Ruscio – valutare le opportunità di intervento in termini di efficientamento energetico sullo stabile per provvedere a risolvere anche le problematiche sollevate”.

Nel merito delle singole problematiche, l’affossamento in fondo alle scale esterne è conseguenza del normale movimento del terreno e che viene periodicamente monitorato dai tecnici per valutare eventuali interventi. Per quanto concerne il buco sul soffitto si era reso necessario come saggio per verificare eventuali infiltrazioni/perdite di acqua e certamente verrà chiuso. In merito alle chiazze di muffa e umidità si precisa che i tecnici Erap non hanno trovato infiltrazioni d’acqua dal tetto e oltre a suggerire una modalità di uso diverso dell’alloggio (maggior arieggiamento), con alcune aziende stanno verificando soluzioni idonee per eliminare l’inconveniente.

“Resta inteso, comunque, che intendo verificare personalmente lo stato dell’immobile come faccio abitualmente laddove si ritenga necessario – conclude – effettuando un sopralluogo con i nostri tecnici e con l’amministrazione comunale di Senigallia con la quale l’interlocuzione è continua per le molte questioni comuni”.

Entro la fine di questo anno, in linea con l’aggiornamento del sistema informatico e informativo dell’Erap Marche, è prevista l’introduzione di una apposita App che consentirà oltre a monitorare lo stato dei pagamenti da parte degli inquilini anche la possibilità di segnalare problematiche manutentive inviando anche documentazione fotografica.

da ERAP Marche