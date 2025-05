L’IIS “Corinaldesi-Padovano” ha celebrato la Festa dell’Europa Concluso un ricco programma con delegazioni internazionali e l’evento finale al Teatro La Fenice

176 Letture Cronaca

Si è conclusa venerdì 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, una straordinaria settimana di scambi culturali, laboratori, attività artistiche e riflessioni sui diritti umani organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Corinaldesi Padovano” di Senigallia. Il culmine è stato l’evento ufficiale al Teatro La Fenice, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, che ha visto la partecipazione di istituzioni, studenti, docenti e scuole partner di progetti Erasmus+ provenienti da tutta Europa. L’iniziativa è stata coordinata e condotta dalla professoressa Gianna Prapotnich, referente dell’USR Marche dei progetti Erasmus e di internazionalizzazioni.

La settimana, che ha preso il via il 5 maggio, ha visto protagonisti 48 studenti e 16 docenti provenienti da Romania, Slovacchia, Lettonia, Spagna e Turchia, ospitati da studenti e famiglie senigalliesi. Un vero e proprio laboratorio di cittadinanza europea, animato da visite culturali, attività ambientali, workshop linguistici e scientifici, giochi di gruppo e momenti conviviali come l’intercultural lunch “Taste My Country”.

Il 9 maggio il Teatro La Fenice ha ospitato “Europe in Evidence”, un articolato programma di celebrazione dei valori dell’Unione Europea, aperto dai saluti del dirigente scolastico Simone Ceresoni, del vice sindaco Riccardo Pizzi, del direttore generale dell’USR Marche Donatella D’Amico, del presidente del consiglio della Regione Marche Dino Latini e del dirigente scolastico del Liceo Medi di Senigallia Lorenzo Savini. Tra gli interventi più significativi, la conferenza-concerto del maestro Jamal Ouassini, musicista di fama internazionale, e le testimonianze degli studenti coinvolti nei progetti Erasmus “Eterob” e “Welcome Europe”.

Non sono mancati momenti di riflessione su inclusione e sostenibilità, grazie alla partecipazione della prof.ssa Paola Romagnoli e del prof. Chrys Vrajitoru, coordinatore del progetto “Life Has Rights”, progetto Erasmus KA220 incentrato sui diritti umani e ambiente. Le danze e le musiche eseguite dagli studenti del gruppo “Sounds of Justice” hanno poi coinvolto ed emozionato il pubblico, rendendo visibile lo spirito di partecipazione, accoglienza e creatività che anima l’istituto.

Il programma è proseguito con gli interventi della rete Europe Direct, delle Ambassador Erasmus+ Scuola dell’USR Marche e di vari docenti impegnati in progetti innovativi come il progetto eTwinning “Game On” e “Carta dell’Amicizia”. L’evento si è concluso con entusiasmo e una forte partecipazione, lasciando un segno concreto nel percorso educativo e culturale degli studenti coinvolti.

“È stata una settimana di vera Europa, vissuta nei corridoi della scuola e nella nostra città – ha dichiarato il dirigente Simone Ceresoni –. Un’esperienza concreta di cittadinanza europea, dialogo tra culture e costruzione del futuro.”

Il percorso europeo dell’IIS Corinaldesi Padovano non si ferma: anche nella settimana dal 12 al 16 maggio la scuola ospiterà due nuove delegazioni di studenti e docenti provenienti da Portogallo e Spagna, a conferma di un impegno continuo nel promuovere l’internazionalizzazione, la cooperazione e l’educazione alla cittadinanza attiva.

Con questa iniziativa, l’IIS Corinaldesi Padovano si conferma punto di riferimento regionale per l’educazione europea, l’innovazione didattica e l’inclusione scolastica. Un esempio virtuoso di come la scuola possa essere protagonista attiva della costruzione di un’Europa unita, solidale e consapevole.