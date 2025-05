Dall’1 al 7 giugno 2025 Regione Marche protagonista all’Expo 2025 Osaka Programma ricco di eventi, iniziative, protagonisti e collaborazioni presentato in Regione con Antonini, Vattani, Allevi e Nobbis

La Regione Marche è pronta a mettere in mostra le sue eccellenze nella prestigiosa vetrina di Expo 2025 Osaka, l’esposizione universale che riunisce il mondo sotto il tema Designing Future Society for Our Lives.

Il programma ricco di eventi, iniziative, protagonisti e collaborazioni è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello ad Ancona alla quale sono intervenuti l’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, il Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Mario Vattani e il Maestro Giovanni Allevi in videocollegamento e l’arch. Antonella Nonnis curatrice della mostra Ars che si terrà al padiglione Italia.