Il 28 aprile è stata la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro Cisl Marche: "Indispensabile rilanciare la prevenzione e l’informazione come strumenti di partecipazione attiva"

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra il 28 aprile su iniziativa dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la CISL Marche richiama con forza l’attenzione sull’importanza di diffondere una cultura della prevenzione, indispensabile per ridurre infortuni, malattie professionali e nuovi rischi emergenti.