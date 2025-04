Vento forte e possibili mareggiate: allerta gialla sulle Marche centro meridionali Avviso della Protezione Civile valido giovedì 17 aprile 2025

La Protezione Civile Regionale, in data 16 aprile, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 19/2025 per criticità dovuta a vento e mareggiate per tutta la giornata di giovedì 17 aprile 2025.

Il rinforzo dei venti di scirocco, determinerà per la prima parte della giornata di domani un aumento del moto ondoso fino ad agitato e raffiche fino a vento forte-burrasca lungo la fascia costiera. Nel pomeriggio il moto ondoso e l’intensità del vento saranno in graduale attenuazione.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).