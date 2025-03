Il 2 Aprile è la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo Diverse le iniziative promosse dall'Associazione ARCA

Il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite per far luce su una condizione sempre più diffusa. L’obiettivo è di contribuire a informare e sensibilizzare sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), con lo scopo ultimo di migliorare la qualità della vita e l’inclusione delle persone autistiche e delle loro famiglie.

La Fondazione ARCA ETS con la compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche e con il patrocinio del Comune di Senigallia organizza un ciclo di incontri rivolto a famiglie, educatori, operatori sanitari e cittadini.

L’iniziativa, che coinvolge esperti, istituzioni e associazioni del settore, ha l’obiettivo di promuovere una maggiore comprensione dei disturbi dello spettro autistico e di favorire una cultura dell’inclusione.

Il programma prevede momenti di confronto su diverse tematiche.

Due date centrali caratterizzano il calendario: il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, e il 26 aprile, con una giornata interamente dedicata a incontri e attività.

2 Aprile – “M’illumino di Blu”: un segnale di vicinanza e consapevolezza

Il mese della consapevolezza sull’autismo si aprirà il 2 aprile con l’adesione all’iniziativa internazionale “M’illumino di Blu” di grande parte dei Comuni della Regione Marche. Per l’occasione, i principali monumenti e luoghi simbolo dei Comuni aderenti verranno illuminati di blu, il colore che rappresenta la sensibilizzazione sull’autismo. Il team della Fondazione ARCA ETS ha realizzato un manifesto in cui il monumento scelto sarà descritto anche attraverso l’utilizzo del linguaggio accessibile.

Un mese di incontri e approfondimenti

Nel corso del mese, la Fondazione ARCA ETS promuoverà diversi appuntamenti dedicati a temi fondamentali per la qualità della vita delle persone autistiche.

26 Aprile – “Sguardi e dialoghi sull’autismo”- Giornata di incontri tra esperienza, conoscenza e narrazione

Il 26 aprile sarà una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione, con una serie di iniziative che si snoderanno dalle prime ore del mattino fino alla sera:

ore 9:00 Saluti di Francesca Pongetti presidente della Fondazione ARCA ETS

ore 9:15 Dott.ssa Arianna Altezza, psicologa, psicoterapeuta con formazione in CAA ore 10:00 Prof.ssa Silvia Brigo specializzata in glottodidattica infantile esperta del mondo dei kamishibai anche in L2

ore 10:45 a cura della casa editrice BeMore “i Kamishibay”

ore 11:45 Marco Moschini scrittore per l’infanzia con i libri giocattolo da piegare e ripiegare

ore 12:00 Presentazione dei lavori creativi in kamishibai realizzati dagli Istituti Comprensivi della Regione Marche

dalle ore 12:45 alle 13:00 domande e discussione

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Laboratorio aperto a tutti a cura del team della Fondazione con i kamishibai L2 della casa editrice BeMore

La Fondazione ARCA ETS ribadisce l’importanza di creare occasioni di dialogo e confronto per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie. “L’autismo è una realtà che coinvolge molte famiglie e comunità. Con questo ciclo di incontri vogliamo offrire strumenti concreti, sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire l’inclusione” – dichiara Francesca Pongetti Presidente della Fondazione ARCA ETS.

Tutti gli incontri saranno accessibili e trasmessi anche in diretta streaming.

Per il programma completo e le modalità di partecipazione, contattare la segreteria della Fondazione all’indirizzo fondazione@fondazionearca.org per ulteriori informazioni.

Fondazione ARCA ETS

Elisabetta

071 9711589 – lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 | dalle 15:30 alle 19:00

fondazione@fondazionearca.org