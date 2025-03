La figura di Salvo D’Acquisto al centro di un nuovo libro "Salvo D’Acquisto: le rappresentazioni di un mito" sarà presentato giovedì 20 marzo alla Biblioteca Antonelliana

Grande appuntamento giovedì pomeriggio (alle ore 17.45) nella Sala Conferenze della Biblioteca Antonelliana con la presentazione del libro curato da Roberta Cairoli e Andrea Castagna intitolato “Salvo D’Acquisto: le rappresentazioni di un mito” (Biblion Editore, 2024).

Il libro è stato promosso dalla Fiap di Milano in occasione dell’80^ anniversario del martirio dell’eroico carabiniere, nato a Napoli nel 1920 e morto a Palidoro, nel Lazio, nel 1943. Di D’Acquisto gli italiani hanno sempre conosciuto poche notizie e l’assenza del suo profilo nel più ampio repertorio biografico nazionale (“Dizionario biografico degli italiani”, 100 volumi, 1960-2020) ne è evidente testimonianza.

Il libro presenta un ricco apparato bibliografico e l’esito di preziose ricerche compiute negli archivi pubblici e privati di diverse città italiane. Ne emerge una figura non solo coraggiosa e animata da un profondo senso del dovere, ma di un giovane caratterizzato da una profonda religiosità. Dalle origini familiari alla formazione, dall’ingresso nell’Arma alle rischiose missioni internazionali fino all’eroico sacrificio, il libro ricostruisce la vicenda di un carabiniere morto in un frangente particolare della seconda guerra mondiale.

La memoria di D’Acquisto si è presto saldata nell’immaginario collettivo grazie a una imponente presenza nella toponomastica nazionale (il suo nome compare in oltre 500 tra piazze, vie e luoghi pubblici d’Italia) e a un processo di beatificazione non ancora compiuto. La fama del carabiniere morto ad appena 22 anni si è diffusa in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina e Cile.

Presenta e modera Andrea Pongetti, interviene il prof. Marco Severini (Università di Macerata).