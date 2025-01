Si sono conclusi i Veterani di Padel A Fermo

Si sono conclusi sui campi dello Zeta Sport Club di Fermo i Campionati Regionali Veterani di Padel delle Marche, manifestazione che ha visto sfidarsi i migliori atleti over 40 e over 50 della regione.

Nel tabellone Over 50 femminile, successo netto della coppia Magnante/Carducci che si è imposta con un perentorio 6-2 6-2 su Vallasciani/Cintio.

Le stesse Magnante e Carducci sono poi scese in campo nella finale Over 40, dove però hanno dovuto cedere il passo al duo Landriscina/Telloni dopo una battaglia davvero lunghissima ed emozionante, conclusasi al super tie-break con il punteggio di 3-6 6-3 10-6.

Nella categoria Over 40 maschile, vittoria in due set per Filonzi/Pizzica che hanno superato la coppia Diomedi/Merchiorre con il punteggio di 6-3 6-3.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento così significativo per il movimento regionale – ha commentato Francesco Tama, presidente dello Zeta Sport Club – Il padel veterani nelle Marche sta crescendo sia nei numeri che nella qualità e questi campionati lo hanno dimostrato con tanto seguito e gare di alto profilo. Il livello tecnico espresso è stato eccellente e l’atmosfera che si è creata durante tutto il torneo è stata fantastica. Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti e allo staff che ha reso possibile questa manifestazione».

Un evento, quello fermano, che ha dunque confermato la crescita di una disciplina che, inserita da qualche anno tra quelle della Federazione, sempre più sta guadagnando praticanti, anche tra i meno giovani.