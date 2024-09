Oltre 30.000 presenze a Senigallia per la “Campionaria Gourmet” "Un evento che ha saputo esaltare le peculiarità del nostro territorio e attrarre un pubblico numeroso e qualificato"

Passano in archivio l’edizione 32 della Campionaria di Senigallia e la quarta esperienza con “Senigallia Città Gourmet“, lasciando dietro di sé un’eco assordante! Sono state, infatti, ben 30.000 le presenze complessive, di cui circa 1.000 esclusive degli eventi “gourmet”: persone e appassionati che, dal 24 al 30 agosto, hanno acceso i giardini della monumentale Rocca Roveresca e di Piazza del Duca.

L’edizione 2024 ha, infatti, rappresentato un momento di svolta per la Campionaria, con l’espansione del progetto “Senigallia Città Gourmet“, organizzata dal Comune di Senigallia e da Tipicità nell’ambito del “Gran tour delle Marche” e che ha visto la partecipazione di migliaia appassionati e curiosi dei sapori del territorio e delle storie che ogni ingrediente e ogni prodotto si porta con sé. I visitatori hanno potuto godere di una settimana di degustazioni, showcooking, e incontri con figure di spicco della gastronomia locale e nazionale, sottolineando ancora una volta la vocazione di Senigallia come capitale del gusto.

La manifestazione è iniziata con l’incontro tra gli amministratori delle altre Città Gourmet che lo scorso anno, proprio a Senigallia, hanno dato avvio ad una rete e che in quest’occasione hanno ribadito la decisa volontà di confermare quanto sottoscritto dieci mesi fa: proseguire senza tentennamenti lungo il cammino intrapreso, scambiarsi conoscenze, realizzare azioni promozionali congiunte, varare progetti condivisi ma, soprattutto, allargare la rete ad altri soggetti. Sotto questo aspetto, infatti, non mancano di certo le autocandidature di altre realtà che, con Senigallia, condividono una forte impronta gourmet, vale a dire che sono depositarie di un particolare appeal enogastronomico.

La volontà è stata confermata durante la spettacolare “Jam Session” condotta da Tinto, noto personaggio radiotelevisivo, che ha visto protagonisti Giovanni Torrente e Mirco Ferron, due chef in rappresentanza rispettivamente della sicula San Vito Lo Capo e della veneta Isola della Scala, con due preparazioni distintive dei propri territori: il primo con un piatto di riso Vialone Nano veronese IGP, mentre il secondo con il classico cous cous.

A seguire la grande novità di questa quarta edizione di “Senigallia Città Gourmet”: la durata, con un ricco programma di eventi, ben 11 diretti da 6 conduttori, che ha abbracciato un’intera settimana di incontri serali con noti personaggi della gastronomia locale e nazionale, esperienze enogastronomiche, approfondimenti, degustazioni e 18 realtà protagoniste.

Il risultato? Sold out in tutte le sei serate, con il rammarico di dover dir no a moltissimi buongustai e cultori della tavola! Un’eloquente dimostrazione che la strategia adottata funziona, non solo verso l’esterno, ma ha il pregio di valorizzare un comparto costituito da produttori di autentiche eccellenze, specialità di nicchia, veri e propri “gioielli” il più delle volte sconosciuti agli stessi marchigiani.

“Quest’anno “Senigallia Città Gourmet” si è distinta anche, e soprattutto, per questo: la creazione di un’affiatata squadra di autori di autentiche opere d’arte enogastronomiche – sottolinea Angelo Seri, direttore di Tipicità – contraddistinta da uno spirito di coesione e da una volontà di collaborazione che da sempre viene vagheggiata, ma che ora, come si è dimostrato, è una grande realtà, un sogno che, come auspicato dal sindaco Massimo Olivetti, si può realizzare. Una rappresentativa regionale che giochi in trasferta, sugli scenari italiani ed esteri della rete, sarà inevitabilmente portatrice di un messaggio forte della nostra identità, tipicità, estro creativo, saper fare. In una locuzione, dei nostri valori! Tutto ciò lo ha ben chiaro il primo cittadino di Senigallia, località che, in controtendenza rispetto alla situazione generale, ha visto quest’anno incrementare notevolmente le presenze turistiche.”

“Esprimo grande soddisfazione per il trionfo della Campionaria 2024 – spiega Giacomo Mugianesi, segretario di CNA Senigallia -, un evento che ha saputo esaltare le peculiarità del nostro territorio e attrarre un pubblico numeroso e qualificato. Il ritorno nel centro storico è stato un successo, contribuendo a rivitalizzare la città e coinvolgere ancor di più la comunità. Ringrazio sentitamente il Comune di Senigallia, Promo D, Confidi Unico, la Camera di Commercio delle Marche, e tutti i partner che hanno reso possibile questa edizione. Il rapporto con Tipicità si è rivelato, come sempre, vincente, e non posso che rilanciare con entusiasmo la collaborazione per l’edizione del 2025, che promette di essere ancora più ricca e coinvolgente.”

La Campionaria 2024 ha visto la partecipazione di oltre 40 espositori, distribuiti su una superficie di 1.700 mq, offrendo una panoramica completa delle novità in settori come l’automotive, la domotica, il benessere, l’agricoltura, l’arredamento e l’enogastronomia.

“Senigallia città Gourmet”, invece, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità ed ANCI Marche.

Il successo di questo connubio fra CNA e Tipicità pone solide basi per la Campionaria 2025 e per nuove edizioni di “Senigallia Città Gourmet”, che già promette di superare i traguardi raggiunti quest’anno e di rafforzare ulteriormente il legame tra Senigallia e le eccellenze locali e italiane.