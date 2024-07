Turismo nelle Marche trainato da agricoltura, tradizione e cibo Coldiretti Marche: "Oggi in Italia quasi un euro su tre è speso per mangiare fuori"

Cibo, natura, bellezze artistiche e tradizioni. Il turismo marchigiano viaggia anche sulla buona alimentazione che si conferma uno dei motivi di scelta della destinazione con la cucina italiana che si classifica come migliore del mondo davanti a quella giapponese e quella greca secondo l’ultima classifica stilata da “Taste Atlas”, l’atlante on line del cibo di tutto il mondo che comprende anche prelibatezze regionali come le Olive all’Ascolana, i passatelli, i vincisgrassi, i maccheroncini di Campofilone o il Verdicchio.