Il programma 2024 delle escursioni organizzate dal CAI Senigallia Iniziato il tesseramento

168 Letture Associazioni

Tutto pronto per un nuovo anno di attività ed escursioni con il Club Alpino Italiano sezione di Senigallia. Anche per questo nuovo anno siamo in grado di offrire un ricco e variegato programma grazie al lavoro volontario di vecchi e nuovi soci, alla loro passione per la montagna e alla loro dedizione al gruppo ed all’associazione.

Un calendario in grado di offrire proposte per tutti gli amanti della montagna e delle escursione all’aria aperta che va dal trekking urbano alle ciaspolate, dalle escursioni alle ferrate. Inoltre confermate anche le escursioni infrasettimanali a tema: Per-Corsi d’acqua: alla scoperta delle cascate della Regione e I Sabati nel villaggio: escursioni intorno e davanti casa.

Ogni escursione è contrassegnata da una lettera (T,E,EE) che ne distingue la difficoltà del percorso, in modo che ognuno possa partecipare in maniera consapevole alle nostre attività. In particolare le escursioni di tipo T (Turistica) sono aperte a tutti, soci C.A.I. e non, mentre le E (Escursionistica) sono adatte a chi ha già un po’ di allenamento ed i non soci possono partecipare sottoscrivendo una assicurazione. Le escursioni contrassegnate EE (Escursionisti Esperti) sono riservate ai soli soci C.A.I. con esperienza e allenamento.

Il programma 2024 e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito web: http://www.caisenigallia.it/ e sui canali social ufficiali della sezione C.A.I. di Senigallia: Facebook e Instagram. Novità di questo 2024 è il nuovo sito https://www.escursionicai.it/ a cura del Gruppo Regionale C.A.I. Marche dove sono consultabili mese per mese tutte le programmazioni delle sezioni marchigiane. Un prezioso strumento per conoscere e partecipare alla vita del Club Alpino Italiano che, tra i suoi compiti, ha quello fondamentale dell’educazione alla frequentazione della montagna. Ognuno ha la sua strada da percorrere e i suoi “orizzonti verticali”, ognuno è libero di decidere come andare in montagna, fondamentale però che ne abbia consapevolezza, spirito critico, umiltà ed intelligenza di riconoscere i propri limiti ed essere coscienti che c’è sempre da imparare e migliorarsi.

La sede della sezione si trova nei locali del Centro Sociale di Vallone di Senigallia in via Strada Comunale Vallone 17 al 1° piano ed è aperta tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle 23.00.

da: C.A.I. sez. Senigallia