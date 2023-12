Il Palazzo del Turismo sarà acquistato dal Comune di Senigallia Al suo posto un parcheggio auto

Verrà realizzato un parcheggio in struttura al posto dell’attuale Palazzo del Turismo, ex Iat, chiuso e in abbandono da anni.

La Giunta nella giornata del 19 dicembre ha approvato la pratica che poi dovrà passare anche in Consiglio comunale per il via libera.

Il Palazzo del Turismo verrà acquistato dal Comune che pagherà circa 750.000 alla Regione Marche: la Regione, proprietaria della struttura, ha provato per anni a mettere all’asta il bene, con cifre costantemente al ribasso, senza successo.

Ora sarà il Comune ad acquistare la struttura per poi realizzarvi un parcheggio per il centro storico, con successiva chiusura del parcheggio di piazza Simonelli, che verrà pedonalizzata.