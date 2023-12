Senigallia: presentazione “Marchigiani per sempre” Al circolo La Fenice

Sabato 16 alle ore 18,30 presso la libreria iobook ci sarà la Mostra Mercato dell’artista Pelle Bianca: opere che cambiano la narrazione dei nostri corpi.

Ci sarà l’ autrice con cui potremo dialogare, e infine fare un brindisi insieme.

Domenica 17 alle ore 11 presso la libreria iobook ci sarà un aperitivo letterario natalizio: Adrian Bravi presenterà “Buon Natale Perfidia”, Exòrma 2023, e sarà in dialogo con Daniele Garbuglia.

“Buon Natale Perfidia” è una bellissima raccolta di racconti e illustrazioni, un’opera corale in cui vengono narrati Natali inaspettati, per lo più comici, esilaranti, svagati, poetici, ma anche cinici, problematici o addirittura perturbanti. Ventitré racconti e ventitré illustrazioni tra Babbi Natale precari, imprese dannunziane, fantasmi salutisti che scrivono, …

Per chi verrà alla presentazione ci sarà anche un regalo!

L’ingresso è libero, prenotarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-buon-natale-perfidia-770720775587

Domenica 17 alle ore 18,30 presso il Circolo La Fenice in via Armellini 23, ci sarà la presentazione “Marchigiani per sempre”, Edizioni della Sera! 2023, e a seguire apericena.

Un racconto corale che narra storie singolari, ambientate dalle spiagge isolate della riviera del Conero fino ai sentieri selvaggi dei Monti della Sibilla: da quelle più antiche, come la leggende del re Picus trasformato in picchio dalla maga Circe e diventato il simbolo della regione, a quelle più vicine a noi, come un tenero amore nato sulla spiaggia di Portonovo. Un volume in cui parole e immagini si mescolano per indicare al lettore un ideale percorso letterario nelle Marche.

Per la presentazione comprensivo di aperitivo a €15 è necessario prenotarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-libro-marchigiani-per-sempre-e-aperitivo-770775880407