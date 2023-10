Anche Senigallia alla riunione Aiccre Col presidente del Consiglio comunale Bello

Si è svolta nei giorni scorsi, in videoconferenza, la prima riunione dell’Ufficio di Presidenza nazionale di AICCRE, il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (sezione Italia), che è parte integrante del CCRE a Bruxelles e del Consiglio d’Europa a Strasburgo.

A rappresentare la città di Senigallia (socia AICCRE) il Presidente del Consiglio comunale Massimo Bello, eletto membro effettivo e permanente dell’Ufficio di Presidenza nazionale all’ultimo congresso AICCRE, che si è tenuto a Milano a fine settembre. Massimo Bello, che è anche Vice Presidente vicario AICCRE Marche, ha partecipato ieri pomeriggio alla seduta inaugurale e di insediamento dell’organo di governo di AICCRE nazionale, che sarà guidata da Milena Bertani, eletta, sempre a Milano, Presidente nazionale.

L’Ufficio di Presidenza di AICCRE, che coordinerà le attività e le politiche europee rivolte alle autorità locali e regionali per i prossimi cinque anni, è costituito da ventiquattro membri in rappresentanza delle federazioni regionali AICCRE. Per le Marche c’è il Presidente Bello che, insieme ai suoi colleghi, coordineranno l’attività istituzionale, amministrativa e organizzativa dell’Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, secondo le linee programmatiche espresse ed approvate all’ultimo congresso nazionale di Milano.

“Nell’ambito della strategia e degli obiettivi che AICCRE ha fissato – ha detto la Presidente nazionale Milena Bertani – l’Ufficio di Presidenza dovrà costruire un piano di lavoro significativo per valorizzare il ruolo degli enti locali nelle politiche europee. A ciascuno dei membri dell’Ufficio di Presidenza saranno attribuite delle deleghe operative, che siano affini alle competenze di ciascuno di voi. In sinergia sapremo costruire il futuro di AICCRE in Italia e in Europa.”

“E’ un onore fare parte del governo nazionale di AICCRE e, soprattutto, di essere parte integrante questa associazione – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Massimo Bello – che tutela e promuove le politiche europee a favore dei territori locali e regionali in relazione alle strategie, che l’Unione europea vorrà definire nei prossimi mesi.

Un’occasione importante e una responsabilità istituzionale, che ci impegnerà con passione e dedizione. Ringrazio la Presidente Bertani e il Congresso nazionale della fiducia accordatami.”