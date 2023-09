Marche Classiche a Senigallia e Recanati Il 9 e 10 settembre

Uno spettacolo d’altri tempi, nel vero senso della parola. Sabato 9 e domenica 10 settembre.



A Recanati e Senigallia si svolgerà infatti ‘Marche classiche’, un concorso dinamico per auto storiche promosso dal club Motori Storici Marche (MSM), affiliato ad ACI Storico, in collaborazione con l’ACI di Ancona e l’ACI di Macerata: a sfilare saranno coupé, spider e cabriolet (queste le categorie in concorso). Come tornare, in auto, nel passato più suggestivo, dato che l’evento è riservato ad automobili di qualsiasi marca diviso in tre classi, dal 1960 al 1969; dal 1970 al 1979; dal 1980 al 1993. Rigorosi ed affascinanti i criteri di selezione e valutazione: grado di originalità, stato di conservazione, qualità del restauro, design, livrea, interni, vano motore, bagagliaio.

Nel dettaglio: la linea generale del disegno, l’armonia di colori, materiali ed allestimenti, la correttezza degli equipaggiamenti accessori (se presenti), la conformità del vano motore, la conservazione del vano bagagli e l’efficienza meccanica. Le 25 vetture in concorso saranno presentate al pubblico e valutate domenica 10 settembre mattina da una giuria composta da personalità del mondo del motorismo storico, della moda, del design, del giornalismo di settore indicate da MSM e da ACI Storico. Le Marche alla ribalta per questa sfilata di motori e carrozzerie da sogno, quindi, con la bellezza e l’originalità in primo piano. Solo per fare qualche esempio, saranno in gara una rara Fiat 2300 S coupé del 1965, la prestigiosa Lancia Flaminia Convertibile realizzata negli anni ’60 dalla Carrozzeria Touring Superleggera in poco più di 800 esemplari; la mitica roadster Mercedes 280 SL del 1969, meglio nota come “Pagoda” per il suo caratteristico hard top a forma di pagoda; una delle 51 Ferrari Dino nel rarissimo colore “rosso cordoba” e la Fiat 130 coupé Pininfarina acquistata nuova dalla famiglia Merloni negli anni ‘70. Molto particolari alcune vetture selezionate degli anni ’80: dalla rarissima Lotus Esprit S2 del 1981, alla altrettanto rara Renault AlpineV6 Turbo del 1989. Gli appassionati sono pronti per un menù di autentica suggestione. Infine una curiosità per una gara nella gara, domenica 10 settembre si terrà a Senigallia “Motori di razza”, un concorso d’eleganza per auto storiche e cani di razza.

Le vetture ammesse a partecipare sono le medesime del Concorso “Marche Classiche”, che verranno abbinate ad altrettante razze cinofile per un massimo di 25 anni (come le auto) di altrettante razze, selezionate dal Gruppo Cinofilo Anconetano. Qui il pubblico diventa protagonista poiché gli spettatori potranno votare la loro auto preferita ed il miglior abbinamento con una razza cinofila.