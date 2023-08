Incontro in Comune tra il sindaco Olivetti e la nuova Comandante dei Carabinieri Felicia Basilicata entrerà in servizio a partire dal 4 settembre

182 Letture Cronaca

Il Sindaco Massimo Olivetti ha incontrato ieri pomeriggio il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, il Capitano Felicia Basilicata, che prenderà incarico nella nostra Città da lunedì 4 settembre.

Il Sindaco Olivetti le ha rivolto i migliori auguri per questa nuova esperienza, confermandole la piena disponibilità della struttura municipale ad una proficua e costante collaborazione per la sicurezza della popolazione e del territorio.

All’incontro era presente anche il Capitano Francesca Romana Ruberto, che a giorni lascerà il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia. A lei il Sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Senigallia, per la grande professionalità e sensibilità mostrata in questi anni nei confronti dell’intera collettività.

“Non potremo mai dimenticare” ha aggiunto il Sindaco Olivetti “il grande servizio svolto dal Capitano Francesca Romana Ruberto e la vicinanza ai nostri cittadini specie nei tanti momenti di emergenza, come durante l’alluvione o durante il periodo COVID. Siamo davvero grati per l’impegno e generosità da lei profusi anche in questi difficilissimi momenti attraversati dalla Città.