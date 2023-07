“Andando per mura e castelli” prosegue a Roncitelli di Senigallia e Corinaldo Giovedì 27 e domenica 30 luglio due appuntamenti con le visite guidate per la kermesse "Serate FAI Estate 2023"

Continua la Festa Culturale che mostra l’orgoglio per la storia e le tradizioni locali nei nostri magnifici borghi.

Giovedi 27 luglio al Castello di Roncitelli, insieme al Gruppo Fai Senigallia, ai gruppi storici e agli abitanti del borgo si vivrà una magica serata. Durante il percorso a tappe, lungo il perimetro della cinta muraria e fuori delle mura, verranno illustrate la storia del Castello e le sue vicende più suggestive, allietati dalla presenza di figuranti in abito trecentesco, che animeranno il centro storico facendo rivivere clima della rievocazione storica “La chiave di Cichino”, che ricorda il 18 luglio 1355, quando il vescovo Ugolino prende possesso del castello e del fortilizio di Roncitelli e nomina Cichino di Giunta capitano del Castello.

Si visiteranno la Chiesa di S.Liberata, la Chiesa di S.Giovanni Battista (fine del XV) e la centenaria Casa del Popolo, del 1913, che è probabilmente la prima Casa del Popolo di tutte le Marche. Nel Centro di Documentazione Storica esperti di storia locale illustreranno la storia, i costumi e le tradizioni del borgo.

Domenica 30 luglio a Corinaldo si passeggerà tra torri e porte andando alla scoperta del sistema difensivo del borgo.

Si effettuerà un percorso a tappe durante il quale saranno descritte le imponenti mura della Città di Corinaldo, che abbracciano tutto il centro storico rendendo Corinaldo un raro esempio di città fortificata di cui conserva tutti gli elementi tipici: piombatoi, saettiere, feritoie, camminamenti di ronda, torri e porte monumentali. La visita partirà dalla Porta del Mercato e proseguirà lungo le Mura dello Scorticatore con passaggio su porzione dell’antico Camminamento di ronda. Si faranno tappe alla Torre dello Scorticatore, alla Porta di San Giovanni, alla Torre dello Sperone, nel luogo dove sorgeva il Cassero e infine alla Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari dove si potrà ammirare il nuovo allestimento.

Per entrambi gli eventi:

Visite guidate ore 18,30 – 20 – 21,15 senza prenotazione

Contributo a sostegno delle attività del Fai a partire da € 5 per iscritti e € 7 per non iscritti.

da Gruppo FAI Senigallia