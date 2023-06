Senigallia Città della Fotografia: riparte la rassegna “Racconti di Luce” Lunedì 26 giugno alla Rotonda a Mare, Lorenzo Cicconi Massi incontra Tony Gentile

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento estivo con le serate “Racconti di Luce”, volute dall’Assessorato alla Cultura e condotte da Lorenzo Cicconi Massi.

Ospite d’onore della prima serata in programma alla Rotonda a mare il 26 giugno alle 21.30 Tony Gentile, il fotografo famoso per lo scatto che ritrae Paolo Borsellino e Giovanni Falcone pochi mesi prima della loro morte, divenuto uno dei più celebri della storia della fotografia italiana.

Tony Gentile, palermitano di nascita, inizia la sua carriera nel 1989 con l’agenzia Sintesi, per la quale copre i principali avvenimenti di attualità e mafia in Sicilia. E’ autore della famosa fotografia che ritrae i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, divenuta un’icona internazionale di legalità. Nel 1992 inizia un rapporto di collaborazione dalla Sicilia con l’agenzia di stampa internazionale Reuters che lo porterà a diventare membro ufficiale dello staff nel 2003 trasferendosi a Roma. Dal 2003 al 2019 ha coperto per Reuters storie di attualità, sport e costume di carattere internazionale fotografando 3 Papi durante i loro viaggi apostolici in giro per il mondo ed importanti avvenimenti sportivi come i mondiali di calcio e 4 Olimpiadi.

Una serata imperdibile, non solo per gli appassionati di fotografia, ma per tutti coloro che sono interessati ad ascoltare alcuni avvenimenti di cronaca che hanno segnato la storia del nostro paese.

“Racconti di Luce” avrà come altri 2 appuntamenti: il 3 luglio con Pierpaolo Mittica e Alessandro Tesei e il loro ultimo reportage sul conflitto in Ucraina. Infine il 25 luglio Sara Munari, eclettica fotografa, scrittrice ed insegnante di fotografia.

Sempre alle 21.30, sempre alla Rotonda a Mare. Ingresso gratuito.